AK Partili Kavuncu'dan HDP'nin skandal bildirisine ilişkin açıklama - Son Dakika

AK Partili Kavuncu'dan HDP'nin skandal bildirisine ilişkin açıklama

25.04.2021 13:59
AK Partili Kavuncu'dan HDP'nin skandal bildirisine ilişkin açıklama, System.String[]

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin yayınladığı skandal bildiriye tepki göstererek, "Millet olarak hepimizin ortak sevdası vatan sevgisidir.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin yayınladığı skandal bildiriye tepki göstererek, "Millet olarak hepimizin ortak sevdası vatan sevgisidir. Bu sevgi her türlü münakaşanın, her türlü ideolojinin, her türlü rekabetin üzerinde gördüğümüz mukaddes değerimizdir" dedi.

AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin yayınladığı skandal bildiriye tepki göstererek, CHP ve İYİ Parti'ye seslendi. Vatanın günlük çekişme, siyasi çıkarların, gündelik siyaset dilinin malzemesi olmayacak kadar aziz, mübarek ve kutsal olduğunun altını çizen Kavuncu, "Vatanımız ve bağımsızlığımız söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarımızı bırakıp bir araya gelebiliyor olmamız elzemdir. Hepimizin aynı gemide olduğumuz gerçeğinden hareketle milli meselelerde bir araya gelip, birlikte hareket etme ve ortak tavır alma gayreti içerisinde olmak öncelikle kadirşinas Çorum halkına karşı hepimizin boynunun borcudur. Ayrıca her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış bu ülkede şehitlerin emanetine sahip çıkmak, milletçe hepimizin öncelikli sorumluluğumuzdur" dedi.

CHP ve İYİ Parti yöneticilerine de seslenen Kavuncu, "Vatanına, milletine ve bayrağına sıkı sıkıya bağlı, kadirşinas hemşerilerimizin oylarıyla milletin vekili olarak seçilen Çorum Milletvekili Sayın Tufan Köse'yi, CHP'nin, İYİ Parti'nin il yöneticilerini, ittifak ortakları, siyasetin kara lekesi HDP'nin yayınladığı bildiride 'Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırımı, yaşanmış olan büyük felaketi ve insanlık trajedisini yüreğimizde hissediyor, katledilenleri saygı ve rahmetle anıyoruz' hadsiz ifade, itham ve ihanetlerine karşı her vatansever gibi vakit geçirilmeden sessiz kalmamaya, her platformda, gerekli ve yeterli tepkiyi vermeye davet ediyoruz. 'Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır' sözünü yaşayarak tüm dünyaya gösteren milletimizin bu günde aynı istikamette hareket edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bu topraklarda her şey affedilebilir ama vatana yapılan ihanet asla affedilmez" dedi. - ÇORUM

AK Partili Kavuncu'dan HDP'nin skandal bildirisine ilişkin açıklama

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Erol Kavuncu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Kavuncu'dan HDP'nin skandal bildirisine ilişkin açıklama - Son Dakika


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