AK Partili Kaya'dan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlendirmelere tepki - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "terör propagandası" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay hapis cezası alan bir kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesinden ihale alarak kurumun resmi organizatörü olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.



Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, HDP'ye güç katmak için çalıştığını ve PKK propagandası yapanlara ihale verdiğini savundu.

Belediye şirketlerine yapılan görevlendirmeler ve verilen ihalelerle Tunç Soyer'in niyetinin ortaya çıktığını ifade eden Kaya, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesinden 'terör propagandası' sebebiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası alan bir kişi, belediyeden ihale alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi organizatörü olmuş.

Bu kişinin sosyal medya hesabına baktığımızda PKK elebaşı Murat Karayılan'a güzellemeler yaptığını, teröristlere gerilla dediğini, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğunu görüyoruz. HDP'nin 2014 İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş bu şahıs, İzmir Büyükşehir Belediyesinin organizasyonlarını yapacak. İşte maskenin arkasında sakladıkları gerçekler."