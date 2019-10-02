AK Partili Kayaalp'den Mustafa Canbey'e

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi ile Savaştepe ilçesine yaptığı girişimlerin ardından doğalgaz geleceğinin müjdesini veren AK Partili Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey'e ilk teşekkür; AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'den geldi.



Canbey'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldikten sonra Ayvalık ve Savaştepe ilçelerine doğalgaz getirileceğinin sözünü aldığını hatırlatan Hakan Kayaalp, "Türkiye'nin dört bir yanında halkımıza doğalgaz hizmeti götüren hükümetimiz, Balıkesir'in ilçelerine de art arda doğalgaz hizmeti getiriyor. İvrindi, Burhaniye, Edremit ve Erdek'in ardından şimdi de; Sayın Milletvekilimiz Mustafa Canbey'in girişimleri sonucunda Ayvalık ve Savaştepe ilçelerimiz de doğalgaza kavuşuyor." dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüşen Milletvekili Canbey'in Ayvalık ve Savaştepe ilçelerinin de 2020 yılı için yatırım programına alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Hakan Kayaalp, "Milletvekilimiz Sayın Mustafa Canbey'in; Ayvalık'ımızı da doğalgaz ile buluşturma çabalarının ardından, inşallah önümüzdeki yıl somut olarak çalışmalar başlayacak. 2020 yılında detay harita ve mühendislik çalışması başladıktan sonra önce güzergah belirlenecek ve ardından da çalışmalara başlanacak. 2022 yılı içerisinde ana hat tamamlanmış olacak. Allah nasip ederse 2023 yılında da Ayvalık'ımız doğalgaz ile tanışacaktır. Doğalgaz sayesinde halkımız ısınma ve sıcak su gibi ihtiyaçlarını oldukça ucuz maliyetlerle karşılamış olacaklar ve böylelikle de her ailenin ekonomisine ciddi bir katkı sağlanmış olacaktır" vurgusunda bulundu.



"İmkansız olarak görünen doğalgaz Ayvalık'a geliyor"



AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, "Her şeyden önce bir Ayvalıklı birey olarak ilçemiz için neredeyse 'imkansız' olarak görünen doğalgaz konusunda bizlere bu müjdeli haberi veren milletvekilimiz Mustafa Canbey'e halkımız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bundan 5 yıl önce BOTAŞ yapığı fizibilite çalışmasında Ayvalık'tan yeterli talebin gelmemesi nedeniyle ilçemize doğalgazın gelmesine ait planı askıya almıştı. Ama sağolsun bugün Sayın milletvekilimiz sayesinde Ayvalık'ımıza doğalgaz müjdesi geldi. Allah kendisinden razı olsun. Allah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan başta olmak üzere ülkemizin başından AK Parti Hükümetini ve partili büyüklerimizi eksik etmesin" diye konuştu. - BALIKESİR