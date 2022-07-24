AK Partili Kaynarca: Türkiye, yalan haber dezenformasyonun en yoğun olduğu ülke konumunda - Son Dakika
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AK Partili Kaynarca: Türkiye, yalan haber dezenformasyonun en yoğun olduğu ülke konumunda

24.07.2022 19:52
AK Partili Kaynarca: Türkiye, yalan haber dezenformasyonun en yoğun olduğu ülke konumunda

AK PARTİ Genel Merkez Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, "Türkiye, yalan haber dezenformasyonun en yoğun olduğu ülke konumunda.

AK PARTİ Genel Merkez Medya Tanıtım Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, " Türkiye, yalan haber dezenformasyonun en yoğun olduğu ülke konumunda. Başkasının özgürlüğü söz konusu olunca sınırsız basın özgürlüğü olamaz. Bir bıçak katilin elinde can yakar, hekimin elinde can kurtarır" dedi.

Milletvekili Tülay Kaynarca, Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu ve Avcılar Belediyesi Meclisi AK Partili üyeleri ile birlikte Avcılar Öğretmenevi'nde bu sabah gazetecilerle bir araya gelerek "Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı. Kaynarca, iktidara geldikleri ilk dönemde basını güçlendirecek birçok yasal düzenlemeler yaptıklarını, her boşluk görüldükçe yeni tercih ve beklentiler ortaya çıktığını, bu kapsamda 'İnternet yasası' düzenlemesine gidileceğine söyledi. Soruları yanıtlayan Tülay Kaynarca, hazırlıkları süren yasal düzenleme ile internette habercilik yapanların gazetecilik mesleğini kapsayan 212 sayılı yasa kapsamına alınacağını ve Basın İlan Kurumu'ndan maddi destek alabileceklerini anlattı. Milletvekili Tülay Kaynarca, sosyal medya şirketlerine sosyal medyada hakarete uğrayan kişinin hakkını hukuki olarak savunabileceği sorumluluklar getirileceğini vurgularken şöyle dedi:

"Türkiye, yalan haber dezenformasyonun en yoğun olduğu ülke konumunda. Bu düzenlemede göz önüne alınan en önemli konu. Bunu bilerek yapmış olmak ve bunu sahte hesaplarla yayma gayreti. Yasal düzenleme ile yalan habere bir cezai müeyyide arttırılıyorsa da bunun altyapısı önemli. Kamu menfaatini etkileyecek, terör ile bağlantılı olanlara cezai müeyyideler getiriliyor."

AK Partili Tülay Kaynarca, günümüzde sosyal medya mecralarının büyük değişkenlik gösterdiğini ortaya çıkan 'Vatandaş gazeteciliğinin' bitirilemeyeceğini vurgularken, "Bir bakıyorsunuz yangın çıkıyor vatandaş cep telefonu ile yayın yapıyor onu izliyorsunuz. Günümüzde sosyal mecra ve sosyal medya değişti, insanların bakış açısı değişti. Belki eline gazete almayan onun kokusunu hiç koklamayan bir gençlik var. Komisyon içerisinde meslek örgütleri ve muhalefetin önerileri bile değişiklikler öngörüldü. Başkasının özgürlüğü söz konusu olduğunda sınırsız olamaz. Bir bıçak katilin elinde can yakar, hekimin elinde can kurtarır. Bu kadar kamuoyunu etkileyen bir meslekte müeyyideler olmalı. Türkiye'de yapılabilecek çok şey var" diye ekledi.

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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Kaynarca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Kaynarca: Türkiye, yalan haber dezenformasyonun en yoğun olduğu ülke konumunda - Son Dakika

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