Ak Partili Kerem Ali Sürekli'den Başkan Serkan Acar'a Ziyaret
1 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 25-26.Dönem AK Parti İzmir Milletvekilliği yapan ve halen AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliğini sürdüren Kerem Ali Sürekli, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı ziyaret etti.
Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 25-26.Dönem AK Parti İzmir
Milletvekilliği yapan ve halen AK Parti Genel Merkez
Disiplin Kurulu Üyeliğini sürdüren Kerem Ali Sürekli
, Aliağa
Belediye Başkanı Serkan Acar
'ı ziyaret etti.
Bakırçay bölgesindeki yerel seçim çalışmaları kapsamında partili ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Kerem Ali
Sürekli, Aliağa gezisinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Kerem Ali Sürekli'ye AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın ile partililer eşlik etti.
Sohbet havasında geçen ziyarette Bakırçay bölgesinin sorunları ve vatandaşlardan gelen talepler konuşuldu. Bakırçay bölgesinde yaptığı gezide elde ettiği izlenimleri paylaşan AK Partili Kerem Ali Sürekli, Başkan Serkan Acar'ın yerel seçimlerden zaferle ayrılacağına inandığını ifade etti.
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise AK Partili Kerem Ali Sürekli'ye son dört buçuk yılda yapılan projeler hakkında bilgiler vererek, nazik ziyaretinden ötürü kendisine teşekkür etti. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:07 Kaynak: İHA
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