AK Partili Kerem Ali Sürekli: "İzmir'de 45 bin üye sayısına ulaştık" - Son Dakika

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'de 45 bin üye sayısına ulaştıklarını bildirdi.

Sürekli, Urla İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, Urla'da Murat Nart liderliğinde ilk önce 2023'te Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde birinci parti olduktan sonra belediye başkanlığı seçimini de kazanacaklarına inandığını söyledi.

Parti olarak başlattıkları "gönül seferberliği" programlarıyla geçmiş dönemde görev yapan isimlerle yeni üyeleri ziyaret ettiklerini kaydeden Sürekli, "Sahada gördüğümüz teveccüh kayda değer. Bugün itibarıyla geldiğimiz noktada 45 bin üye sayısına ulaştık. Maşallah İzmir, maşallah Urla." dedi.

Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir haberim var size, yıl sonuna kadar kampanyamız devam ediyordu ama genel merkezden bir haber geldi. Ekim sonunda büyük finali yapacağız. Yani herkes önümüzdeki 28 günde gece gündüz demeden hedeflerimize ulaşmak için çalışacak. Urla'dan startı veriyoruz. Allah'ın izniyle hedeflerimizi İzmir'de yakalayacağız. Yakalamak zorundayız. Urla'da AK Partili belediye olmalı, büyükşehirde AK Partili belediye olmalı. Neden mi, büyükşehirde 500 gün geçti, ne var ortada, hiç, hiç bir şey yok. Lay lay lom."

Kültür sanatın çok önemli olduğunu, kendilerinin de çok önem verdiğini kaydeden Sürekli, şunları kaydetti:

"Biz devasa yatırımlar yapıyoruz. Onun yanında da kültür sanata destek veriyoruz. Bunlar sadece kültür sanat, yatırım nerede, yatırım yok. Bugün büyük bir tören yapıyorlar. O törende Yıldız Sineması'nda, Bıçakçı Han'da tören yapıyorlar. Oraları İzmirlilerin kültür sanat için hizmetine sunuyorlar. İyi, güzel de yatırımlar, ulaşım, altyapı nerede, su bitti, İzmir'de koku problemi, neredesiniz. Bunun için neden toplantı yapmıyorsunuz."

Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Basmane, Alsancak Garı ve Karşıyaka İskelesinin olduğu üç yere battı çıktı yapacağını söylediğini belirterek, "Ulaşım felç İzmir'de, en önemli noktalar buralar, güzel battı çıktıları yaparsan biraz rahatlayacak, nerede, proje nerede, ihale nerede, tören nerede. Yıldız Sinemasını açıyorsun, genel başkan yardımcınla orada toplantı yapıyorsun ve İzmir'e oradan mesaj veriyorsun. 'Çok heyecanlıyım' diyorsun, esas heyecanını ulaşımda, altyapıda, kentsel dönüşümde göster." dedi.

Ulaşımla ve altyapıyla ilgili projelere her zaman destek verdiklerini kaydeden Sürekli, "50 yılın öncesinin görüntüleri bugünlerde yaşandı, bu yaz yaşandı, nerede Dikili'de, Foça'da Kiraz'da yaşandı. Susuzluktan bu yaz oradaki hemşehrilerimiz inim inim inledi." diye konuştu.

Sürekli, Kiraz'daki sorunun Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından çözüldüğünü belirterek, "Koku problemini sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde ifade ediyor, bizler her seferinde ifade ediyoruz. Başkanın aklına yeni gelmiş 500 gün sonra. Diyor ki, nereden kaynaklandığıyla ilgili talimatı verdim, gereği yapılacak. 1 ay önce söyledi, şimdi de müjde veriyor, koku sorununu çözdüm diye. Ne yapmış, 4 tane yeri koku giderici sistemi takmış. ya gülerler buna, koku sorunu hala devam ediyor." dedi.