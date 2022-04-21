AK Partili Keşir, Azerbaycan Aileden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü - Son Dakika
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AK Partili Keşir, Azerbaycan Aileden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü

21.04.2022 16:35

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Azerbaycan Aile Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile görüştü.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Azerbaycan Aile Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile görüştü.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede, Muradova ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Keşir, AK Parti iktidarları döneminde kadınlara yönelik hizmetleri anlattı.

Muradova ise kendisi ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Keşir'e teşekkür etti.

Görüşmede, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Fatoş Gürkan, Emine Yavuz Gözgeç, Nigün Ök, Fatma Ataseven, Oya Eronat, Aslı Seren, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesinden Hukuk Bölümü Başkanı Taliye İbrahimova, Dış İlişkiler ve Protokol Hizmeti Bölüm Başkanı Ferit Adilov ile Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğinden diplomat Ceyhun Halilov da yer aldı.

AK Partili Keşir, Azerbaycan Aileden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü
AK Partili Keşir, Azerbaycan Aileden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü
AK Partili Keşir, Azerbaycan Aileden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü
AK Partili Keşir, Azerbaycan Aileden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Partili Keşir, Azerbaycan Aileden Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Muradova ile görüştü - Son Dakika
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