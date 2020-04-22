AK Partili Kırkpınar'dan umut verici açıklama - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in korona virüs verileri ile ilgili açıklamalarda bulunarak, tedbir ve kurallara uyulması ile birlikte olumlu gelişmelerin devam edeceğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, korona virüsü ile ilgili ilk günden bu güne kadar olan verileri detaylı bir şekilde incelediğini ve istatistiklerin hem ülke hem de İzmir geneli umut verici olduğunu söyledi. İzmir'in Ege bölgesinin sağlık üssü olduğunu sözlerine ekleyen Kırkpınar, "Bakanlığımızın ve Sağlık Müdürlüğümüzün verileri hem ülke geneli hem de İzmir geneli oldukça sevindirici. Ama biz gene de kurallara riayet edip tedbiri elden bırakmayacağız. Vaka oranımız azalıyor. İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor. Şuana kadar yaklaşık olarak 700 hastamız iyileşerek taburcu olmuş durumda Yoğun bakımda yatan pozitif hasta sayısı ile entübe olan hastası sayısı günden güne düşüş seyrinde ilerliyor. Bu güne kadar yaklaşık olarak 75 bin kişiye test yapılarak, ilerleme kaydedilmek suretiyle tedbirler alınmıştır. Verilen olumlu bir şekilde ilerlemesinde sağlık alt yapımızın güçlü olması, sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları yadırganamaz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde baş gösteren ve çok ciddi bir salgın hastalığı olan korona virüsünü hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tedbirlere riayet edelim"

Milletvekili Kırkpınar, "Hem önümüzdeki 4 gün hem de Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayet edersek inşallah bayram sonrası ülkemizin ve ilimizin normal hayata geçişini hep birlikte göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de AK Parti hükümetleri tarafından yapılan sağlık yatırımlarını önemini bir kez daha gördüğümüzü hatırlatan Kırkpınar "Sağlık alanında hükümetlerimiz tarafından yapılan bu yatırımların önemini ve büyüklüğünü bu salgın vesilesiyle hep birlikte bir kez daha gördük. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı bir dönemde ülkemizde ve ilimizde en küçük bir sıkıntıya, krize, kaosa meydan vermeden hamdolsun sağlık hizmetleri kesintisiz sürdürülmektedir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularıyla kutladığını belirten Kırkpınar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, başta ilk Meclis Başkanımız, Milli Mücadelenin lideri ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve Birinci Mecliste kurtuluş mücadelesine omuz veren bütün milletvekillerimiz olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olan, vatan, millet, bayrak ve devlet uğruna şehit düşen, gazi olan, makamların en yücesine ulaşan her bir vatan evladını rahmetle, minnetle, şükranla anıyor, Tüm İzmirli hemşehrilerimi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." - İZMİR