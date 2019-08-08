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AK Partili Kırkpınar, halk gününde vatandaşlarla buluştu

29 dakika önce

AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığında düzenlediği halk günü programında vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

AK Partili Kırkpınar, halk gününde vatandaşlarla buluştu, System.String[]
AK Parti İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Yaşar Kırkpınar, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığında düzenlediği halk günü programında vatandaşlarla bir araya geldi, sorunlarını dinledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, halk günü programında vatandaşlarla buluştu. AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığında düzenlenen halk günü programında, ilk olarak vatandaşlarla selamlaşıp sohbet eden Kırkpınar, ardından vatandaşlarla birebir görüşme yaparak; talep, öneri ve şikayetlerini dinledi.

Vatandaşların taleplerini tek tek not alan Kırkpınar, acil çözülmesi gereken konularla ilgili olarak da muhatap kurum müdürleri, vali ile kaymakamı arayarak vatandaşların talep ve beklentilerinin çözümü için çalışması yapılmasını istedi.

Sadece halk gününde değil vatandaşlarla sürekli bir arada olduklarını belirten Kırkpınar, millete hizmet için çıktıkları yolda milletten kopmadan milletle birlikte hareket ettiklerini ifade etti.

Programda; AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ali Demirtaş, ilçe koordinatörü Hikmet Kaya ile kadın ve gençlik kolları başkanı da hazır bulundu. - İZMİR
Kemalpaşa, Kırkpınar, AK Parti, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:49 Kaynak: İHA
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