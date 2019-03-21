AK Partili Kırkpınar, Kınık ve Bergama'da

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesi ilçe ziyaretlerine hız verdi. İl Merkezi başta olmak her gün bir kaç ilçe ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Kırkpınar, AK Parti'nin belediyecilik anlayışını anlatarak, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adaylarına destek istedi.

Bergama'da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu, cumhur ittifakı ilçe başkanları ve partililer ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret edip, selamlaşan Kırkpınar, ülkeye ve millete hizmet etmekten başka farklı bir düşüncelerinin olmadığını vurguladı.

Kırkpınar, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinden sonra her zamankinden daha gayretli bir şekilde vatandaşa hizmet götüreceğini belirterek "Yeni hükümet sistemi, yeni belediye başkanlarımız, yeni bir çalışma şevki ve azmiyle önümüzdeki dönemde Türkiye için büyük bir hamle dönemi olacak. Biz gerek İzmir'de, gerek ilçelerimizde gerekse farklı zihniyetlerin olduğu bölgelerde artık AK Parti Belediyeciliğinin olmasını istiyoruz. Çünkü bizim düşüncemiz millete ve ülkeye hizmet onların düşüncesinin ne olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Bizim ittifakımız Cumhur ile onların karanlık ellerle ittifakı var. Ben kıymetli Bergamalı hemşerilerimizin artık gönül belediyeciliği ile hizmet belediyeciliğinin adı olan AK belediyecilikle tanışmak için sabırsızlandıklarını düşünüyorum. İnşallah hep birlikte Bergama'da yeni bir dönemin başlangıcı olacağız" dedi.

İkinci ilçe ziyaretini Kınık'a yapan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kınık Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile birlikte Işıklar Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kınık'ta yaşanan değişim ve dönüşümü anlatarak, Başkan Doğruer'e daha fazla ve yeni projeler üretmesi için yeniden mühlet verilmesini isteyen Kırkpınar, "Sizler de yakından biliyorsunuz Sadık başkanımız Kınık ilçemize 5 yılda çok güzel hizmetler yaptı. Kınık nereden nereye geldi. Allah'ın izni sizlerinde dua ve desteği ile Sadık Başkan Kınık ilçemize 5 yıl daha hizmet edip, Kınık'a çağ atlacak" ifadelerini kullandı.