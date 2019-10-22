Son Dakika Haberleri: AK Partili Koordinatör Milletvekili Kaya, Aydın'ı ziyaret etti
Son Dakika Politika AK Partili Koordinatör Milletvekili Kaya, Aydın'ı ziyaret etti

AK Partili Koordinatör Milletvekili Kaya, Aydın'ı ziyaret etti

2 saat önce

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Aydın İl Koordinatörü olarak belirlenen Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Aydın'a gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu.

AK Partili Koordinatör Milletvekili Kaya, Aydın'ı ziyaret etti, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Aydın İl Koordinatörü olarak belirlenen Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Aydın'a gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu.


AK Parti 7.Olağan Kongre sürecinin başlaması ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı yoğun bir tempo ile çalışmalarını başlattı.


Aydın İl Koordinatörü AK Parti Osmaniye Millletvekili İsmail Kaya, Aydın ziyareti kapsamında AK Parti İl Başkanlığı Binasında gerçekleştirilen toplantıda İlçe Başkanları, İlçe Kadın Kolları Başkanları, İlçe Gençlik Kolları Başkanları ve İlçe Belediye Başkanları ile bir araya geldi. 7'inci Olağan Kongre süreci halkında bilgiler veren Kaya, sonra tüm teşkilat mensupları ile görüştü.


Kongre süreci öncesinde bazı parti içi istişarelerde bulunan Milletvekili Kaya, Efeler, Söke, Kuşadası, Yenipazar, Çine ve Germencik ilçelerini ziyaret etti.


Milletvekili Kaya açıklamasında, 7. Olağan Kongre sürecinde, tüm teşkilatları, Türkiye'yi 2023 hedeflerine emin ve kararlı adımlarla götürecek siyasi kadroları oluşturacaklarını belirterek "Teşkilat mensubu arkadaşlarımızın azimli, özverili ve gayretli çalışmalarından son derece memnun kaldım. Aynı zamanda Aydınlı hemşerilerimizin misafirperverliğinden dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:39 Kaynak: İHA
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