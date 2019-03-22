Son Dakika Haberleri: Ak Partili Köse: " Adaylarımızın Sözü Bizim Sözümüzdür"

Ak Partili Köse: " Adaylarımızın Sözü Bizim Sözümüzdür"

1 saat önce

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Akseki ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ak Partili Köse:
AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Akseki ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Vatandaşlarla bir araya geldi.

Güçlüköy, Cevizli, Gümüşdamla, Kuyucak ve Bademli mahallelerinde ziyaretlerde bulunan Köse, Akseki'de Cumhur İttifakı'nın AK Parti Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan'a, Büyükşehirde ise Menderes Türel'e destek istedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Cumhur İttifakı Ak Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Nuri Şener'den oluşan heyet, seçim çalışmaları kapsamında Akseki'nin Güçlüköy, Cevizli, Gümüşdamla, Kuyucak ve Bademli mahallelerinde ziyarette bulundu.

Köse, Cevizli mahallesinde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan'ın verdiği sözlerin Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in sözü olduğunu belirterek, İbrahim Özkan her verdiği vaatleri yerine getireceklerini söyledi.

Köse; "Bakın birbirine benzemeyenler bir araya gelmiş. Karanlıkta ele ele tutuşmuşlar. Birisi ezana tahammül edemiyor, ezanımıza, maneviyatımıza küfrediyor. Biri ben milliyetçiyim diyor, birisi ben sırtımı kandile dayadım diyor. Bunun için benzemezler diyoruz. Şimdi bunlar bir araya geliyorsa, bu vatanın milletin bekasını, geleceğini, var oluşunu savunan AK Parti ve MHP olarak neden bir araya gelip güçlü bir şekilde seçimi kazanmayalım. Biz AK Parti ve MHP olarak aynı davayı savunuyor. Bu ülkenin kalkınmasını, birliğini, bütünlüğünü, geleceğini savunuyoruz" dedi.

Köse'ye Bademli mahallesinde ise tahta kaşık hediye edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Akseki, Antalya, AK Parti, Politika
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