AK Partili Köseoğlu, Midyat'ta temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Partili Köseoğlu, Midyat'ta temaslarda bulundu

03.03.2022 11:40
AK Partili Köseoğlu, Midyat'ta temaslarda bulundu

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Midyat ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Midyat ilçesinde temaslarda bulundu.

Köseoğlu, Midyat Kaymakamlığı ziyaret ederek, Kaymakam Ahmet Solmaz ile görüştü.

Daha sonra Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret eden Köseoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahin'in yaptığı çalışmalarla büyük bir mesafe kaydettiğini dile getiren Köseoğlu, şöyle konuştu:

"Sizlerle beraber, yol arkadaşı olarak takım arkadaşlarımızla beraber takım ruhu anlayışıyla beraber çalışarak inşallah bölgeyi hak ettiği hizmetleri kavuşturma noktasında elimizden gelen katkıyı yapacağız."

Şahin ise, "İki yılda yaptıklarımızı en az on yılda yapılacak işleri kat ettik. Gerçekleşen projelerimizin yüzde 70'i eksiksiz tamamladık. İnşallah bu tempoyla dönem sonuna kadar Midyat'ta önümüzdeki döneme kalacak bir iş bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Ayşe Sula Köseoğlu, Milletvekili, AK Parti, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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