AK Partili Köşk Belediye Meclis Üyesi Ünver'in acı günü - Son Dakika

AYDIN'ın Köşk İlçesinde, 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Selahattin Ünver (77) yaralanırken, yanındaki eşi Müzeyyen Ünver (72) yaşamını yitirdi. Ünver çiftinin Köşk Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Mehmet Ünver'in anne ve babası oldukları öğrenildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesi Bademli Yaylası'nda bulunan kestane bahçesindeki işlerini halleden Selahattin Ünver, eşi Müzeyyen Ünver ile birlikte Köşk'teki evine dönmek üzere dün saat 19.00 sıralarında, 09 U 1942 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Köşk ilçesinin kırsal Cumayanı Mahallesi, Sarıçam mevkii yakınlarına geldiğinde Selahattin Ünver, virajda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik uçurama yuvarlandı. Evlerine 12 kilometre kala meydana gelen kazada, Müzeyyen Ünver yaşamını yitirirken, otomobili kullanan eşi Selahattin Ünver ise ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Selahattin Ünver'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Ünver, daha sonra yola kadar taşınıp, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Ünver'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Müzeyyen Ünver'in cesedi ise Köşk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.Ünver çiftinin Köşk Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Mehmet Ünver'in anne ve babası oldukları öğrenildi.