AK Partili Külünk'ten memurlara çağrı yapan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa devlet had belletmeyi bilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları büyük tartışma yaratırken, bürokraside "sarı" diye nitelendirdiği kesime de "Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi" çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSU AK PARTİ'Yİ AYAĞA KALDIRDI

Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik sözleri AK Parti cephesini ayağa kaldırırken, MKYK Üyesi Metin Külünk'ten CHP liderine yönelik ağır açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE CUMHURİYET DEVLETİ'NİN MEMURU EŞKİYADAN ÜRKMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun memurları tehdit ettiğini öne süren Külünk, "İzzet yoksunları bilmelidirler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuru, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden emir alır ve devletinden aldığı güçle eşkiyadan ürkmez" dedi.

"TEHDİTLERİ ANCAK CİRİMLERİ KADARDIR"

Külünk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde yaşayan ürkekler, bu ülkenin düşmanlarından medet uman asalaklardır. O asalaklar, bu devletin memuru görünmüş olabilirler ancak hiçbir zaman bu ülkeye memur olmamışlardır. "Kişi kendinden bilir eli" demişler. Asalaklar ve parazitler, dünyanın bütün canlılarını asalak ve parazit sanırlar. Tehditleri de ancak cirimleri kadardır" diyerek devam etti.

"HADDİNİ BİL YOKSA DEVLET HAD BELLETMEYİ BİLİR"

Kılıçdaroğlu'na "Haydi bakalım! Sen açıkla açıklayacaklarını, bizim senden yana açıklayacak tek bir cümlemiz yok" diye seslenen Külünk, CHP liderini üstü kapalı biçimde tehdit etti. Külünk, "Öyle çıplaksın ki seni ve yakın tarihini meydanda biliyor milletimiz. Her şey aşikâr! Haddini bil KK, yoksa bu devlet had belletmeyi bilir" ifadelerini kullandı.