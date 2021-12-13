AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir - Son Dakika

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, 10 Aralık Cuma günü akşamında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etmiş ve çok geçmeden gazeteci İsmail Saymaz, ani bir kararla istifa eden Kürşat Kılıç'a ait olduğu iddia edilen bir video paylaşmıştı.

YOZGAT EMNİYETİ "KOMPLO" DEMİŞTİ

Bahsi geçen videoda Kılıç olduğu iddia edilen kişinin oturduğu koltukta sızdığı anlar yer almış ve bu kişinin aldığı uyuşturucunun etkisiyle bu görüntüleri verdiği öne sürülmüştü. İddialara yanıt kısa sürede Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden gelirken, yapılan yazılı açıklamada "Yozgat Eski İlçe Başkanı Kürşat Kılıç; iş yerinde komplo kurularak gizli görüntülerinin çekildiği, bu görüntüler üzerinden şantaj yapılarak para istendiği, buna karşı çıkması üzerine gizli çekilen görüntülerinin servis edildiği yönündeki şikayeti üzerine 3 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 1'i tutuklanmıştır. 2 şahsın adli işlemleri sürmektedir" ifadeleri yer aldı.

İşte Emniyet'in o açıklaması;

"BAYILTILDIKTAN SONRA MASAMIN ÜZERİNE APARAT KONULMUŞTUR"

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Facebook hesabını kapatan Kürşat Kılıç, hesabını tekrar açarak açıklama yaptı. Kendisinin bayıltıldığını ve uyuşturucunun sonradan önüne konduğunu belirten Kürşat Kılıç'ın açıklaması şöyle:

"Değerli dostlarım, şahsıma yönelik komploya ait videoyu izleyenler kendi ofisimdeki makam koltuğumda oturur halde baygın halde bulunduğumu, videonun herhangi bir bölümünde ben ya da yanımda bulunan herhangi birinin uyuşturucu madde vs. kullanımına dair bir anın olmadığını açıkça görmüştür. Görüntülerden anlaşılacağı üzere bayıltıldıktan sonra masamın üzerine, hemen önüme gelecek şekilde uyuşturucu madde kullanımında ihtiyaç duyulan bir pipet olduğunu daha sonradan öğrendiğim bir aparat konulmuştur. Yine masamın çekmecesine videoda uyuşturucu olduğu iddia edilen beyaz renkli toz ve hassas terazi yerleştirilerek bırakın kullanmayı, aynı zamanda satıcı olduğum izlenimini de vermek için gerekli kurgu yapılmıştır.

"BÖYLE BİR MADDEYİ KULLANMA İHTİMALİMİN OLMADIĞI BENİ TANIYAN HERKESİN MALUMUDUR"

Olayın aslını merak eden arkadaşlarıma altını çizerek hatırlatmak istiyorum ki videodaki baygın halin sebebi görüntüleri çeken şahısların video öncesi şahsıma olan müdahalesidir. Böyle bir maddeyi kullanma ihtimalimin olmadığı beni tanıyan herkesin malumudur. Zaten videoda uyuşturucu madde kullanımı sonrası baygın olduğumu iddia edenler, sanki böyle bir eylemi birlikte gerçekleştirdiğimiz izlenimi oluşturmayı amaçlamış ama gelin görün ki iddia ettikleri gibi bir fiilde bulunduğumuza dair bir görüntüyü her ne hikmetse çekmeyi akıl edememiştir! İddia ettikleri gibi bir sebeple bu denli derin baygınlık hali yaşayacak olan bir insanın, bu sonuca gidene kadar kat edeceği aşamaları görüntülemek hiç de zor olmasa gerek.

"VİDEOYU ÇEKEN ŞAHISLAR TARAFINDAN KAMUOYUNA SERVİS EDİLMİŞTİR"

Ayrıca uyuşturucu olduğu iddia edilen ve olay sonrası öğrendiğim kadarıyla maddi değeri bu kadar yüksek olan ismi zikredilen maddenin değil çekmecede, değil ayan beyan ofisimdeki masanın üzerinde bu kadar halkla iç içe bulunan birinin iş yerinde bulunma ihtimali bile akıl ve mantık dışıdır. Videoda görüldüğü üzere uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin hemen yanına hassas terazi konulup algı operasyonunu farklı bir boyuta taşınmak istenmiş ve sanki bir belgesel anlatır gibi videoyu çeken şahıslar tarafından sunum yapılarak olmamış şeyler olmuşçasına kamuoyuna servis edilmiştir. Beni çeşitli nedenlerle tanıyan tüm arkadaşlarımın böyle bir madde kullanacağım ihtimalini akıllarından bile geçirmeyeceklerini biliyor; şaka yollu da olsa böyle imalarda bulunmak isteyenlerin de beni derinden yaraladığını hatırlatmak istiyorum."