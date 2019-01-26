Son Dakika Haberleri: Ak Partili Kurtulmuş Balıklıgöl'ü Gezdi

Ak Partili Kurtulmuş Balıklıgöl'ü Gezdi

1 saat önce

AK Partili Kurtulmuş Balıklıgöl'ü gezdiŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.

AK Partili Kurtulmuş Balıklıgöl'ü gezdi

ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyarett etti. Kurtulmuş, beraberindeki milletvekilleri ile Balıklıgöl'de balıklara yem attı, dua etti. Buradaki vatandaşlarla da sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:49 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Numan Kurtulmuş, Balıklıgöl, Genel
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