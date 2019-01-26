Ak Partili Kurtulmuş Balıklıgöl'ü Gezdi
1 saat önce
AK Partili Kurtulmuş Balıklıgöl'ü gezdiŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
AK Partili Kurtulmuş Balıklıgöl
'ü gezdi
ŞANLIURFA - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, beraberinde milletvekilleriyle birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Şanlıurfa
Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından kentin simgesi olan Balıklıgöl'ü ziyarett etti. Kurtulmuş, beraberindeki milletvekilleri ile Balıklıgöl'de balıklara yem attı, dua etti. Buradaki vatandaşlarla da sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra fotoğraf çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:49 Kaynak: İHA
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