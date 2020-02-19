AK Partili Kurtulmuş "Kudüs Davamız" programına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Kurtulmuş 'Kudüs Davamız' programına katıldı - Son Dakika

AK Partili Kurtulmuş "Kudüs Davamız" programına katıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün dünya bir şekilde sessiz de kalsa, bütün dünya umursamasa da, bütün dünya galiplerin, hakimlerin korkusundan dilsiz ve sağır olsa da biz Türkiye olarak kavuşacağız, Filistin davasının yanında olacağız, Kudüs davasını kendi davamız...

AK Partili Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün dünya bir şekilde sessiz de kalsa, bütün dünya umursamasa da, bütün dünya galiplerin, hakimlerin korkusundan dilsiz ve sağır olsa da biz Türkiye olarak kavuşacağız, Filistin davasının yanında olacağız, Kudüs davasını kendi davamız olarak bileceğiz" dedi.


Ankara Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kudüs Davamız" isimli programa AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, Kudüs'ün kendileri için sadece siyasi bir konu olmadığını, Kudüs'ün; inancın, bilincin, dünyaya bakışın, insanlığa bakışın göstergesi olan önemli bir merkez olduğunu söyledi. Kudüs'ün İslam geleneğinde ilk kıble olduğunu belirten Kurtulmuş, "Kudüs bir mıknatıstır, bir çekim alanıdır. Aynı şekilde peygamberimizin, 'Kardeşlerim' diye nitelendirdiği nice peygamberlerin gelip geçtiği bir yerdir. Kudüs her taşında manevi iklimin halen var olduğu ve kıyamete kadar var olacak olan, cenabı Allah'ın tabiriyle; sadece mescidin etrafını değil, oranın tamamının mukaddes olarak kabul edildiği mübarek bir şehirdir. Kudüs miracın eşiği, insanlığın göstergesidir. Bu anlamda Kudüs davasını, şartlar ne olursa olsun hiç unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.


Kudüs'te Filistinliler tarafından söylenen, "Kudüs'ü Ömer fethetti. Onu tekrar özgürleştiren, haçlıların zulmünden kurtaran Selahattin Eyyubi'ydi. Selahattin Eyyubi'de Kudüs'ü özgürleştirdi ama şimdi Kudüs kimlerin elinde" ifadelerini hatırlatan Kurtulmuş, "Selahattin Eyyubi, haçlıların seferleriyle oluk oluk Müslüman, Musevi ve kendi mezheplerinden olmayan Hristiyanların kanının aktığı Kudüs'e hem Kudüs'ü özgürleştirerek hem de insanların dinlerini istedikleri gibi yaşamalarını serbest bırakarak yeni bir barış düzeni getirdi. Biz dört asır boyunca Osmanlı'nın 1517'de Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethedilmesiyle başlayan süreçte hepinizin bildiği gibi Kudüs'ün giriş kapılarından biriside 'La ilahe illallah, İbrahim Halilullah' yazıldı. 'La ilahe illallah, Muhammedün resulullah' yazdırmadı. Çünkü, Kudüs'te Hristiyanlar, Museviler vardı. Onların da inançlarına hürmeten İbrahim'i geleneğe dikkat çekmek için 'La ilahe illallah' dedikten sonra 'İbrahim Halilullah' dedi. Çünkü İbrahim aleyhisselam, İsevilerin de, Musevilerin de ataları olarak kabul ettiği bir büyük İslam peygamberiydi" ifadelerini kullandı.


Filistin ve Kudüs davasına samimiyetle müdahil olmayan, çözme taraftarı olmayan hiç kimsenin dünya barışını savunduğuna inanmadıklarını bildiren Kurtulmuş, Filistin meselesine kör ve sağır kalanların dünya barışını savunmadığını vurguladı. Kurtulmuş, dünya barışının kapısının Filistin davası, kapının anahtarının ise Kudüs şehri ve şehrin geleceği olduğunu aktardı.


"Kudüs davasını kendi davamız olarak bileceğiz"


Kudüs davası ve Filistin davalarının kırmızı çizgileri olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bütün dünya bir şekilde sessiz de kalsa, bütün dünya umursamasa da, bütün dünya galiplerin, hakimlerin korkusundan dilsiz ve sağır olsa da biz Türkiye olarak kavuşacağız, Filistin davasının yanında olacağız, Kudüs davasını kendi davamız olarak bileceğiz" dedi.


"Eninde sonunda Filistin kazanacak"


İsrail'in taktiğinin bir yeri alıp üstüne yatmak olduğunu kaydeden Kurtulmuş, dünyanın yaşananlara karşı çıktığını ancak İsrail'in kulağının üstüne yatarak duymazdan geldiğini aktararak, "Bu plan asla ve asla uygulanma imkanı bulmayacak, bu plan çöp tenekesine atılacak ve eninde sonunda Filistin kazanacak" diye konuştu.


Filistin ve Kudüs davasında hayatını kaybeden, yaralanan kişilerin yaşadığı anılardan örnekler veren Kurtulmuş, özellikle Filistin davasının unutulmaz isimlerinden Sultan Abdulhamid Han'ı ve bütün Osmanlı padişahlarını rahmetle andığını belirtti. - ANKARA

Filistin, AK Parti, Türkiye, Kudüs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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