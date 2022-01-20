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AK Partili Kurtulmuş'tan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki - Son Dakika

AK Partili Kurtulmuş'tan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki

20.01.2022 21:41

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye ofis açma izni vermesinin, bölgedeki bütün barış çabalarını zedeleyecek bir deneme olduğunu belirterek, "Zaten Ege'de Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye ofis açma izni vermesinin, bölgedeki bütün barış çabalarını zedeleyecek bir deneme olduğunu belirterek, "Zaten Ege'de Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere yaşadığımız bazı gerginlikleri biz bir şekilde müzakere yoluyla aşmaya çalışırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haddini bilmesini tavsiye ederiz." dedi.

Kurtulmuş, Çekmeköy'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve kanaat önderleri ile istişare toplantısında konuştu.

2023'ün sadece bir partinin hedefi olmadığını, milletin tamamının ortak hedefi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, 2023'te güçlü bir Türkiye'nin kapısının açılacağını, ülkenin bu istikamette yoluna devam edeceğini belirtti.

2053'te ise sonraki nesillerin daha güçlü bir Türkiye'de yaşayacağını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"2071'e geldiğimizde bambaşka bir dünya devleti, büyük bir güç olan Türkiye'yi gözümün önünde görür gibi inanıyorum. Bunun için farklılıklarımız ve görüşlerimiz ne olursa olsun, bu işi hep beraber millet olarak birlikte yapacağız. İnşallah daha güçlü hedeflere yoğunlaşacağız. İş, sanat, siyaset, bilim, sağlık sektöründe olanlar, fabrikalarda çalışanlar, toplumun hangi kesiminden olursak olalım hepimiz aynı istikamete bakacağız."

Rum yönetiminin PYD'ye ofis açma izni vermesi

Türkiye'nin yolundan alıkonulması için yıllarca çeşitli terör örgütlerinin kullanıldığına vurgu yapan Kurtulmuş, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, PKK/PYD'ye ofis açma izni vermesine tepki göstererek, şu değerlendirmede bulundu:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, boyundan büyük işlere kalkmasın. Terör örgütleri, o örgütleri destekleyenleri çok ciddi şekilde eninde sonunda bir bumerang gibi vururlar. Yıllardır Batı ülkelerinin büyük bir kısmında dünyadaki önemli başkentlerde bu örgütlerin nasıl desteklendiğini, Türkiye'nin başına nasıl bela edildiğini çok yakından biliyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin böylesine zırva bir karara imza atmış olması, bölgedeki bütün barış çabalarını da zedeleyecek, zarar verecek olan, boylarını aşan bir denemedir. Zaten Ege'de, Akdeniz'de başta Yunanistan olmak üzere yaşadığımız bazı gerginlikleri biz bir şekilde müzakere yoluyla aşmaya çalışırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin haddini bilmesini tavsiye ederiz. Yaptıkları bu yanlış uygulamanın en çok da kendilerine zarar vereceğinin altını çizmek isteriz."

Buna benzer adımlarla önümüzdeki dönemde de karşılaşabileceklerini dile getiren Kurtulmuş, önemli olanın milletin aynı istikamette yürümesi olduğunu söyledi.

AK Partili Kurtulmuş'tan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki
AK Partili Kurtulmuş'tan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki
AK Partili Kurtulmuş'tan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki

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Güney Kıbrıs, Terör, PKK, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Kurtulmuş'tan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Kurtulmuş'tan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki - Son Dakika
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