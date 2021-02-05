AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir - Son Dakika

AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir

05.02.2021 16:31
AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın'a ziyareti sırasında çekilen ve tartışma yaratan fotoğrafla ilgili konuştu. Kurtulmuş, "Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir ve burada asla, bir kelime dahi politika konuşulmamıştır, bütün kayıtları ortadadır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin 7. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Gaziantep'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ı da ziyaret eden Kurtulmuş'un bu sırada çekilen fotoğrafı ise sosyal medyayı ikiye böldü.

FOTOĞRAF SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Fotoğrafta Kurtulmuş'un, rektörün makam koltuğunda, rektör Özaydın'ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin ise ayakta, ellerini önde kenetlemiş şekilde durduğu görüldü. Bazı kullanıcılar fotoğraf karesine tepki gösterirken, bazıları da Kurtulmuş'un rektör Özaydın'ın eski hocası olduğunu ve o yüzden orada oturmasının normal olduğunu belirtti.

"SİYASİ BİR ZİYARET DEĞİLDİR, KONUŞMALAR ORTADADIR"

Gaziantep Üniversitesi'ni ziyaretindeki fotoğrafa ilişkin olarak açıklamalarda bulunan AK Partili Kurtulmuş "Benim bir siyasi kimliğim var, bir de öğretim üyesi kimliğim var. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Özaydın'a yapmış olduğum ziyaret, siyasi bir ziyaret değildir, bütün konuşmalar ortadadır. Her şeyi politik malzeme olarak görmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalır, buradan bir şey çıkmaz." dedi.

"REKTÖR ÖZAYDIN DOKTORA ÖĞRENCİLERİMDEN BİRİSİDİR"

Kurtulmuş, internet medyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Gaziantep Üniversitesi ziyaretinde rektörlük makamına oturduğu fotoğraf konusunda bir soruya, şu karşılığı verdi:

"Gaziantep'teki 10-15 dakikayı geçmeyen ziyaretimizden nasıl böyle bir sonuç çıkardılar, bunu anlamak mümkün değil. Benim bir siyasi kimliğim var, bir de öğretim üyesi kimliğim var. Ben 2014 yılında Başbakan Yardımcısı olana kadar üniversitede ders vermeye devam ettim. Medyada -bir tanesi de Nevzat Bey'dir- bürokrasinin, üniversitenin içerisinde çok sayıda öğrencim vardır. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Arif Özaydın'a yapmış olduğum ziyaret, siyasi bir ziyaret değildir, bütün konuşmalar ortadadır. 20'ye yakın basın mensubu orayı izlemiştir ve bir kelime siyasetten bahsedilmemiştir. Kaldı ki Arif Özaydın, benim İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesindeki doktora öğrencilerimden birisidir. Ben o odaya gidip Arif Özaydın'ı ziyaret etmekten büyük bir keyif aldım, Arif Bey de hocasını makamında karşılayan bir öğrenci olarak konuşmalarına başlarken hislendi, duygulandı, gözleri yaşardı."

AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir

"ÖYLE BİR MAKAMA GELMİŞ OLMASINDAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETLE O ODAYA GİTTİM"

Ziyaretin "hoca-talebe ilişkisi içerisinde" yapıldığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Her şeyi politik malzeme olarak görmek isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalır, buradan bir şey çıkmaz. Bu, gerçekten insani durumu da politize etmeye çalışan bir şeydir. Orada ben kısa bir süre bulundum, konuşmalarım da ortadadır. Üniversitelerin asla politize edilmemesini, üniversitelerin bilim, araştırma, geliştirme yuvaları olduğunu, Gaziantep Üniversitesinin de bu özelliklerini güçlendirerek Gaziantep şehriyle bütünleşik bir şekilde çalışmaları gerektiğini anlattım. Orada bir hoca olarak bulundum. Sadece politik kimliğim yok, hoca olarak da bulundum. Bir öğrencimin öyle bir makama gelmiş olmasından duyduğum memnuniyetle o odaya gittim, Sayın Rektör Hocamız da hocasını karşılamış olmanın verdiği sevinçle, duyguyla bize yerini gösterdi. Orada kimse el pençe divan durmuyor karşımızda.

"EV SAHİBİ BİZE NEREYE OTUR DERSE ORAYA OTURACAĞIZ"

Ben bırakın politik ilişkiler üzerinden bir hiyerarşi oluşturmayı, arkadaşlar da bilirler hocayken bile öğrencilerimle aramda en ufak bir mesafe koymamayı başarmış birisiyim. Buradan böyle bir politik mesele, tartışma çıkarmak, iktidarı vurmak için 'Aman ne güzel elimize bir fırsat geçti' zannedenlere itham ederim. Bu, fevkalade kötü niyetli bir yorumdur, ufak bir ziyareti politize etme gayretidir. Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir ve burada asla, bir kelime dahi politika konuşulmamıştır, bütün kayıtları ortadadır. Kaldı ki biz, kusura bakmasınlar üniversitelere nasıl siyaset sokulduğunu gayet iyi biliriz ve onlardan çok çekmiş olan bir neslin temsilcileriyiz. Dolayısıyla samimi bir dostluk ziyaretidir, hocanın talebesini ziyaretidir, talebesinin de o sevinçle hocasını karşılaması. Nihayetinde ev sahibi bize nereye otur derse oraya oturacağız. Misafir, ev sahibinin gösterdiği yere oturur. Bu, bir makamı işgal değildir. İşleri güçleri, zihinleri tersine çalışanların bu konuyu tekrar düşünmeleri ve yaptıkları nezaketsiz tavırlardan dolayı da mahcup olmalarını dilerim."

AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, AK Parti, Rektör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir - Son Dakika


Son Dakika

Köpeği tarafından ısırılan kadın, birkaç gün sonra hastanelik oldu! Durumu kritik Cumhurbaşkanı Erdoğan, mikrofonu alan partilinin kilosuna takıldı: Az çalışıyorsun, bayağı göbek yapmışsın G.Saray'ın yeni transferi Gedson Fernandes, F.Bahçe derbisinde oynayabilecek Ünlü şef Somer Sivrioğlu, gece yarısı bir kadınla otelden çıkarken yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Wesley Sneijder F.Bahçe-G.Saray için skor verdi: Karşılaşma 1-1 bitecek Muhabirin ısrarla HDP'nin muhalefet turunu sorduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar yeni değil diyorum
Barcelonalı Messi, PSG ve Manchester City transferleri için beklemeye geçti Barcelonalı Messi, PSG ve Manchester City transferleri için beklemeye geçti         
16:31
Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar Şarkıcı Hatice, evlenmeden çocuk yapmak isteyen Burcu Özberk'e yüklendi: Çocukların psikolojisini bozuyorlar         
16:03
Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı Çarpışan araçlardan savruldular: 3 ölü, 7 yaralı         
15:36
Koronayla ilgili keyifleri kaçıracak hesaplama: Bu hızda giderse dünya nüfusunun yüzde 75'inin aşılanması 7 yılı bulabilir Koronayla ilgili keyifleri kaçıracak hesaplama: Bu hızda giderse dünya nüfusunun yüzde 75'inin aşılanması 7 yılı bulabilir         
15:32
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti HDP, CHP'yi ziyaret etti! Ortak basın toplantısına Kılıçdaroğlu'nun katılmaması dikkat çekti         
15:05
Çinli sanatçı ve aktris burun estetiği yaptırdı, burun dokusu çürüdü Çinli sanatçı ve aktris burun estetiği yaptırdı, burun dokusu çürüdü         
14:38
Altay, eski Beşiktaşlı Samet Aybaba'yı gündemine aldı Altay, eski Beşiktaşlı Samet Aybaba'yı gündemine aldı         
14:35
Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti Otoyol gişelerine çarpan otomobil iki kişiye mezar oldu, aracın camına yansıyan detay kahretti         
12:56
Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı Eşini vurup kayınpederini öldüren adam ardından intihar etti! Cinnetin ardından yapılamayan düğün çıktı         
12:40
İstanbul'un Bağcılar ilçesi, nüfusuyla 51 ili geride bıraktı İstanbul'un Bağcılar ilçesi, nüfusuyla 51 ili geride bıraktı         
11:48
Korona nedeniyle kapasitesi dolu hastaneye giremeyen kadın, sokak ortasında doğum yaptı Korona nedeniyle kapasitesi dolu hastaneye giremeyen kadın, sokak ortasında doğum yaptı         
11:38
Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu Aleyna'nın üzerindeki DNA Ümitcan'a ait çıktı, Müge Anlı'nın sözleri yayına damga vurdu         
10:58
Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü         
10:38
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti Efsane futbolcu Gascoigne'nin kızı Bianca, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerini mest etti         
20:43
Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti         
20:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 16:42:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Kurtulmuş'tan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama: Meselenin aslı hoca-talebe ilişkisi içerisinde yapılan bir ziyarettir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei