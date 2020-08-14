AK Partili Kurtulmuş: Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ailenin bir şekilde yıpratılması, milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüslerden bir tanesidir. Kadın ve erkek birbirine rakip değil birbirlerini tamamlayan Allah'ın iki değerli yaratığıdır. Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir" dedi.

AK Partili Numan Kurtulmuş, Memur-Sen'in düzenlediği 'Aile Kongresi'ne katıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Sosyal Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ile çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede konuşan Kurtulmuş, ailenin toplumları inşa eden en önemli kurum olduğunu bildirdi. Kurtulmuş, "Hangi toplum, din, çağ ve kültürden olursa olsun 19'ncu yüzyılın ailesi başka 25'inci yüzyılın ailesi başka değildir. Birinci yüzyılın ailesi neyse son yüzyılında ailesi de aynı mantık içerisinde ele alınmaktadır. İnsanoğlunun

yaradılışından bu yana gelen bir kadın ve erkekten oluşan aile yapısı, toplumların kök hücresidir. Tıpta bozulmuş olan kök hücreden, bozulmuş olan hücreleri yenilemek mümkündür, eğer biz aileyi sağlam tutabilirsek, aileyi sağlam bir şekilde geliştirebilirsek diğer toplumsal hastalıkları da onarabilecek şifayı toplum içinde canlı tutmuş oluruz" dedi.

Ailenin yıpratılmaması gerektiğine dikkat çeken Numan Kurtulmuş, "Ailenin bir şekilde yıpratılması, milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüslerden bir tanesidir. Kadın ve erkek birbirine rakip değil birbirlerini tamamlayan Allah'ın iki değerli yaratığıdır. Türk toplumunun en sağlam yapısı ailedir. Kök hücremiz sağlamdır ve kıyamete kadar böyle devam edecektir" diye konuştu.

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Haluk KARAASLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,-