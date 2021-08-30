Üye Girişi
AK Partili Leyla Şahin Usta, Mersin'deki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu - Son Dakika

AK Partili Leyla Şahin Usta, Mersin'deki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu

30.08.2021 20:09
AK Partili Leyla Şahin Usta, Mersin'deki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Usta, ilk olarak Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan yangından etkilenen Yenikaş, Karaseki ve Merkez mahallerinde inceleme yaptı.

Yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Usta, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Usta, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Usta, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ve yangında evi kullanılmaz hale gelen Hamide Bağ'ı (58) ziyaret etti.

Bağ ile bir süre sohbet eden Usta, devletin gereken her şeyi yapacağını dile getirdi.

Çeyizi yanarak kül olan genç kıza ziyaret

Leyla Şahin Usta, Silifke'de 29 Temmuz'da çıkan ve 1 Ağustos'ta kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen Yeşilovacık Mahallesi'nde, yangında evi kullanılmaz hale gelen ve çeyizi yanarak kül olan Fatma Tan'ı (24) ziyaret etti.

Yanan evde inceleme yapan Usta, Tan ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Genç kızın taleplerini de dinleyen Usta, eksikliklerin kısa zaman giderileceğini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'ya, ziyaretlerinde, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Resul Kurt, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve diğer ilgililer eşlik etti.

Aydıncık'ta 28 Temmuz'da çıkan orman yangını 31 Temmuz'da, Silifke'de 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 1 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. İki ilçedeki yangında da bazı evlerde hasar oluşmuştu.

Cumhuriyet Mahallesi, Leyla Şahin Usta, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Leyla Şahin Usta, Mersin'deki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu - Son Dakika


Son Dakika

Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi 19:13 Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı 19:07 Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmek isterken aşağıya düştü 18:05 Odaya kilitlenen engelli genç kız 4. kattan çarşafla inmek isterken aşağıya düştü
Son dakika... Savunma taktiği, Çaiçara'yı sinirlendirdi! Sosyal medyadan yaptığı eleştiri sonrası kadro dışı bırakıldı 17:19 Son dakika... Savunma taktiği, Çaiçara'yı sinirlendirdi! Sosyal medyadan yaptığı eleştiri sonrası kadro dışı bırakıldı Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Atatürk vurgusu! Temel atma töreninde üstüne basa basa konuştu 17:05 Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Atatürk vurgusu! Temel atma töreninde üstüne basa basa konuştu Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü 16:13 Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü
Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi 16:04 Son Dakika | Cübbeli Tebliğciler şimdi de pavyona gidip mekan sahibine nasihat verdi Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu 15:38 Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu

Son Dakika Haberleri
19:07 Son dakika: Şile İlçe Milli Eğitim Müdüründen ilginç hareket! Saçı maviye boyalı öğrenciye şiir okutmadı
18:08 Sarı-kırmızılı kulüpten Çaykur Rizespor'a çok ağır cevap: Kimin kıvırdığı ortaya çıktı
18:05 Son dakika! Çıktığı tekne turunda tüpsüz dalış yapan Doğuş büyük tehlike atlattı
17:54 Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı
17:18 Son dakika... Savunma taktiği, Çaiçara'yı sinirlendirdi! Sosyal medyadan yaptığı eleştiri sonrası kadro dışı bırakıldı
17:05 Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Atatürk vurgusu! Temel atma töreninde üstüne basa basa konuştu
16:51 Rıdvan Dilmen'den, Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu sözler: Hayran oldum
16:31 Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi
16:26 Son dakika: Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta! Milli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis ödendi
16:12 Son dakika: CHP'li başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına sırtını döndü
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi Süper Lig'de sürpriz ayrılık! Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi         
19:09
3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti 3 TIR ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti         
18:08
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor Son dakika! Günlerdir kayıp olan genci, yakın arkadaşı öldürmüş! Cinayet şüphelisi her yerde aranıyor         
17:10
Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi Son dakika... Erdoğan'ın yaptığı pazarlık tarihleri değiştirdi, Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 3 ay öne çekildi         
16:32
Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum Son dakika: Ordu'daki aile katliamından sağ kurtulan baba konuştu: Tabancamı saklamıştım, nasıl aldı bilmiyorum         
16:06
Son dakika: Taciz şüphelisini yere yatırıp meydan dayağı attılar Son dakika: Taciz şüphelisini yere yatırıp meydan dayağı attılar         
15:40
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar Son dakika... Ahmet Nur Çebi'nin çalınan lüks aracı bulundu! 3.5 milyon liralık otomobili 200 bin liraya satmışlar         
15:31
Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü Son dakika! Gizemi büyük merak konusu olan monolit, Göbeklitepe'den sonra Diyarbakır'da tekrar görüldü         
14:55
Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu Son dakika haber: Sokakta, simit sattığı arabanın arkasında ölü bulundu         
14:35
Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı Son Dakika! Süper Lig'de hocaların göz yaşına bakılmıyor! Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'la yolları ayırdı         
14:29
Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü Son Dakika | Kasalar dolusu kabağı çöpe atan kişiden savunma: Kabaklar çürümüştü         
12:37
13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş 13 yıl önce yanan ormanlık alandan gelen görüntü umut oldu! Yeni bir orman oluşmuş         
10:55
Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi Taliban sözcüsüyle yayın yaparak gündem olmuştu! Afgan sunucunun ülkeden kaçtığı öğrenildi         
10:20
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 20:14:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Leyla Şahin Usta, Mersin'deki yangında zarar gören alanlarda incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement