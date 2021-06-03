Üye Girişi
AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! - Son Dakika

AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!

03.06.2021 14:56

Ankara'da AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz, yayınladığı video ile 9 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Belediye Meclisi'nde dilekçe vermesine rağmen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin söz hakkı vermediği Yılmaz, "Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Dava açtım. 9 yıl üye olduğum AK Parti'den bu yüzden istifa ediyorum" dedi. Giydiği kıyafetlerin bile sorgulandığını öne süren Yılmaz, "Biz kadınlar siyaseti kıyafetimizle yapmıyoruz. Biz kadınlar konu mankeni değiliz" ded

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin Meclis toplantısında konuşmasına izin vermediği AK Partili Meclis Üyesi Esra Yılmaz, yayınladığı video ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"BELEDİYEDE YOLSUZLUK TESPİT ETTİM"

Belediye Meclisi'nde dilekçe vermesine rağmen AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin söz hakkı tanımadığı AK Partili Meclis üyesi Esra Yılmaz, "Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Dava açtım. 9 yılımı verdiğim AK Parti'den işte bu yapıdan dolayı söz hakkım dahi gasp edildiği için istifa ediyorum" dedi.

"SİZİ TERCİHLERİNİZLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Yılmaz yayınladığı video ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye seslenerek "Sayın Köse ben sizi tercihlerinizle baş başa bırakıyorum. Mamak Belediyesi'ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. Yol yürüdüğüm değerli arkadaşlarıma hakkım varsa helal ediyorum. Dokuz yılımı verdiğim AK Parti'den işte bu yapıdan dolayı söz hakkım dahi gasp edildiği için istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz videoda şu ifadeleri kullandı;

"Değerli Mamaklılar, Dün Mamak Haziran ayı meclis toplantısında söz alıp bu konuşmamı yapmak istedim olmadı. Şimdi evimden sizlerle aynı konuşmaları paylaşmak istiyorum. Belediye Başkanı Murat Köse, 2019 senesinin sonunda bir ay içinde açılmasını istediği Gönül Çarşısına beni koordinatör olarak atadı. Mamak'ta yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yönelik olan bu proje, bir hayır projesiydi. Çarşıdaki sorumluluğumuz ve çalışma koşullarımız pandemi dolayısıyla iki kat artmışken, Sayın Murat Köse beni arama gereği duymadan bana tebliğ etmeden özel kaleminin telefonuyla haber göndererek garip bir üslupla beni aniden izne çıkardı. Başkanımız dedik sorgulamadık.

"TESPİT ETMİŞ OLDUĞUM USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK BUNDAN SONRA YARGININ İŞİ"

O dönemde bir takım şaibeli dedikodular belediyemizde yayılmaya başlamış; bunları duyduğumda üslerime konuyu ilettim ve bu konularla ilgili önlem almamız gerektiğini bildirdim. 20 Nisan 2020 tarihinde çarşıyla ilgili bir dosya hazırlamam gerektiğine karar verdim. Sorumlu mercilere bilgi vererek tüm personelleri gönül içerisinde topladım. Projenin başından beri tıkır tıkır çalışan stok sisteminden veri alacakken sistemle oynandığı tespit edildi. Bunun üzerine manuel stok sayımı yaptırttım; ancak Özel Kalem Müdürü tarafından görevlendirilen personel dosya hazırlamamızı ısrarla engellemeye çalıştı. Tüm zorlamalarına ve engellemelerine rağmen bu kardeşiniz dosyasını tamamladı. Dosya tamamlanınca bana yapılan bu saldırıların nedenini anladım. Tespit etmiş olduğum usulsüzlük ve yolsuzluk bundan sonra yargının işi. Uzaklaştırıldığım süre içerisinde Gönül Çarşısı'nda ne yapıldı? Nerelere ürün gönderildi? Gıda eksikliği var mı? Söylentiler doğru mu? Bunları tespit etmeye çalışıyorken cenaze işlerinde çalışan bir personel gelip seçilmiş belediye meclis üyesine hakaret, sinkaflı küfür, baskı, elektrikleri kesmek ve hatta kıyafetime dahi laf söyleyecek kadar densiz, hadsiz hatta fiziki şiddet uygulayacak kadar haddini aşmıştır. Ben de yapabileceğim en doğru şeyi yaptım. Kendimi korudum. Bu iki personele dava açtım. Dava dilekçeme cevabınız daha da vahim. Yalan, iftira, dedikodu ve cımbızlanmış ifadelerle dolu. Yazık çok yazık.

"KIYAFETİMİ SORGULAYACAK KADAR İLERİ GİDEN PERSONELİN YANINDA DURDUNUZ"

Sayın Köse kıyafetimi sorgulayacak kadar ileri giden personelimizin yanında durdunuz. Biz kadınlar siyaseti kıyafetimizle yapmıyoruz. Zekamız ve bilgimizle yapıyoruz. Biz kadınlar sizin konu mankeni değiliz. Sayın Köse ben sizi tercihlerinizle baş başa bırakıyorum. Mamak Belediyesi'ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. Yol yürüdüğüm değerli arkadaşlarıma hakkım varsa helal ediyorum. 9 yılımı verdiğim AK Parti'den işte bu yapıdan dolayı söz hakkım dahi gasp edildiği için istifa ediyorum."

AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!

Mamak Belediyesi, Murat Köse, Yolsuzluk, İstifa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! - Son Dakika


Son Dakika

Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kadına şiddet uygulayan polis FETÖ soruşturması geçirmiş! Kutlu Adalı cinayetinde yeni gelişme! Kendisine gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı Kutlu Adalı cinayetinde yeni gelişme! Kendisine gönderilen tehdit mektubu ortaya çıktı Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu Erzurum'da ''Türk'ün tapu senedi'' şeklinde tanınan 3 bin 500 yıllık taşbaba heykeli bulundu 9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi 9 cana mal olan ölüm çukuru için sadece 79 bin lira ceza kesildi Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Dur ihtarına uymadı Batman Çayına uçtu! Gerçek sonra anlaşıldı: Araçtan 100 kilo uyuşturucu çıktı Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı Alex'den hoca olarak döneceği iddialarını kuvvetlendiren paylaşımlar Alex'den hoca olarak döneceği iddialarını kuvvetlendiren paylaşımlar

Son Dakika Haberleri
15:44 Başkan Mustafa Cengiz katılamadığı lansmana görüntülü bağlanıp, TFF'yi hedef aldı
15:37 Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu
15:33 Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti
15:28 Son Dakika! Şentop, Kılıçdaroğlu'nun "Mafyadan para alan siyasetçiyi açıkla" çağrısına cevap verdi: Bunu açıklayacak kişi ben değilim
15:26 Müge Anlı'da gergin dakikalar! Kayınvalidesine saldıran damat canlı yayını karıştırdı
15:26 Bakanlık, acil eylem planı hazırlığında! Marmara'daki deniz salyası vahametini anlatan en iyi fotoğraf
15:23 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı
15:21 Alex'den hoca olarak döneceği iddialarını kuvvetlendiren paylaşımlar
14:56 AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim!
14:39 Sergen Yalçın halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı oldu, resital sundu
Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:06
Hindistan'da koronadan korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler Hindistan'da koronadan korunmak için düdüklü tencereden bitkisel buhar teneffüs ettiler         
16:01
Başkan Mustafa Cengiz katılamadığı lansmana görüntülü bağlanıp, TFF'yi hedef aldı Başkan Mustafa Cengiz katılamadığı lansmana görüntülü bağlanıp, TFF'yi hedef aldı         
15:45
Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu Fahriye Evcen'e beğeni yağmuru! Beyaz elbiseli pozlar çok konuşuldu         
15:37
Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti Felakete dönen eğlence! Ailesinin suda boğulduğu anları, küçük çocuk anbean kaydetti         
15:33
Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı Rekabet Kurumu, 13 ünlü gıda firması hakkında soruşturma başlattı         
15:31
Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı Sokak ortasında karısını dövdü! O anlara şahit olan vatandaşlar adama meydan dayağı attı         
15:27
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı! Hem Balıklıgöl'de yüzdü hem de valiyi yanına çağırdı!         
14:41
Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor Zonguldak'ta her yer afişlerle süslendi! Kentte, Erdoğan'ın vereceği müjdenin telaşı yaşanıyor         
14:32
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek Uzman ismin uyarısı korkuttu: Yeni kapanmaların olmaması için nüfusun yüzde 80'inin aşılanması gerek         
11:48
1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor 1 yılda iki silahlı soygun yaşadı! Kuyumcu: Millet benimle dalga geçiyor         
11:33
Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler Kısıtlama sırasında masaj yaptırırken yakalandılar, 19 bin TL ceza yediler         
10:51
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 16:11:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement