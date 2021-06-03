AK Partili Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Esra Yılmaz istifa etti: Belediyede yolsuzluk tespit ettim! - Son Dakika

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin Meclis toplantısında konuşmasına izin vermediği AK Partili Meclis Üyesi Esra Yılmaz, yayınladığı video ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"BELEDİYEDE YOLSUZLUK TESPİT ETTİM"

Belediye Meclisi'nde dilekçe vermesine rağmen AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin söz hakkı tanımadığı AK Partili Meclis üyesi Esra Yılmaz, "Belediyede yolsuzluk tespit ettim. Dava açtım. 9 yılımı verdiğim AK Parti'den işte bu yapıdan dolayı söz hakkım dahi gasp edildiği için istifa ediyorum" dedi.

"SİZİ TERCİHLERİNİZLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Yılmaz yayınladığı video ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye seslenerek "Sayın Köse ben sizi tercihlerinizle baş başa bırakıyorum. Mamak Belediyesi'ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. Yol yürüdüğüm değerli arkadaşlarıma hakkım varsa helal ediyorum. Dokuz yılımı verdiğim AK Parti'den işte bu yapıdan dolayı söz hakkım dahi gasp edildiği için istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz videoda şu ifadeleri kullandı;

"Değerli Mamaklılar, Dün Mamak Haziran ayı meclis toplantısında söz alıp bu konuşmamı yapmak istedim olmadı. Şimdi evimden sizlerle aynı konuşmaları paylaşmak istiyorum. Belediye Başkanı Murat Köse, 2019 senesinin sonunda bir ay içinde açılmasını istediği Gönül Çarşısına beni koordinatör olarak atadı. Mamak'ta yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yönelik olan bu proje, bir hayır projesiydi. Çarşıdaki sorumluluğumuz ve çalışma koşullarımız pandemi dolayısıyla iki kat artmışken, Sayın Murat Köse beni arama gereği duymadan bana tebliğ etmeden özel kaleminin telefonuyla haber göndererek garip bir üslupla beni aniden izne çıkardı. Başkanımız dedik sorgulamadık.

"TESPİT ETMİŞ OLDUĞUM USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUK BUNDAN SONRA YARGININ İŞİ"

O dönemde bir takım şaibeli dedikodular belediyemizde yayılmaya başlamış; bunları duyduğumda üslerime konuyu ilettim ve bu konularla ilgili önlem almamız gerektiğini bildirdim. 20 Nisan 2020 tarihinde çarşıyla ilgili bir dosya hazırlamam gerektiğine karar verdim. Sorumlu mercilere bilgi vererek tüm personelleri gönül içerisinde topladım. Projenin başından beri tıkır tıkır çalışan stok sisteminden veri alacakken sistemle oynandığı tespit edildi. Bunun üzerine manuel stok sayımı yaptırttım; ancak Özel Kalem Müdürü tarafından görevlendirilen personel dosya hazırlamamızı ısrarla engellemeye çalıştı. Tüm zorlamalarına ve engellemelerine rağmen bu kardeşiniz dosyasını tamamladı. Dosya tamamlanınca bana yapılan bu saldırıların nedenini anladım. Tespit etmiş olduğum usulsüzlük ve yolsuzluk bundan sonra yargının işi. Uzaklaştırıldığım süre içerisinde Gönül Çarşısı'nda ne yapıldı? Nerelere ürün gönderildi? Gıda eksikliği var mı? Söylentiler doğru mu? Bunları tespit etmeye çalışıyorken cenaze işlerinde çalışan bir personel gelip seçilmiş belediye meclis üyesine hakaret, sinkaflı küfür, baskı, elektrikleri kesmek ve hatta kıyafetime dahi laf söyleyecek kadar densiz, hadsiz hatta fiziki şiddet uygulayacak kadar haddini aşmıştır. Ben de yapabileceğim en doğru şeyi yaptım. Kendimi korudum. Bu iki personele dava açtım. Dava dilekçeme cevabınız daha da vahim. Yalan, iftira, dedikodu ve cımbızlanmış ifadelerle dolu. Yazık çok yazık.

"KIYAFETİMİ SORGULAYACAK KADAR İLERİ GİDEN PERSONELİN YANINDA DURDUNUZ"

Sayın Köse kıyafetimi sorgulayacak kadar ileri giden personelimizin yanında durdunuz. Biz kadınlar siyaseti kıyafetimizle yapmıyoruz. Zekamız ve bilgimizle yapıyoruz. Biz kadınlar sizin konu mankeni değiliz. Sayın Köse ben sizi tercihlerinizle baş başa bırakıyorum. Mamak Belediyesi'ndeki akraba çetenizle, maşalarınızla, teşkilattan üstün iş adamlarınızla baş başa bırakıyorum. Yol yürüdüğüm değerli arkadaşlarıma hakkım varsa helal ediyorum. 9 yılımı verdiğim AK Parti'den işte bu yapıdan dolayı söz hakkım dahi gasp edildiği için istifa ediyorum."