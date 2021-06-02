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AK Partili Meclis üyelerinden gerginlik açıklaması - Son Dakika

AK Partili Meclis üyelerinden gerginlik açıklaması

02.06.2021 16:41
AK Partili Meclis üyelerinden gerginlik açıklaması, System.String[]

Tepebaşı Belediye Meclisinde dün yaşanan gergin anlarla ilgili açıklama yapan AK Partili Meclis üyeleri, CHP'li üyenin istifasını istedi.

Tepebaşı Belediye Meclisinde dün yaşanan gergin anlarla ilgili açıklama yapan AK Partili Meclis üyeleri, CHP'li üyenin istifasını istedi.

Edinilen bilgilere göre, dün gerçekleştirilen Tepebaşı Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partili Meclis Üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Mecliste gündemin okunmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün gündem dışı söz alarak Ayasofya Camii imamının gündem olan sözleri hakkında konuşmasına, AK Parti Meclis üyeleri tarafından yerel gündemin dışında olması dolayısıyla tepki gösterildi. Tartışmaya dönüşen olayda AK Parti Grup Başkanı Mustafa Birsen'in yerel gündemin dışına çıkmanın yanlış olduğunu belirttiği esnada, iddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat'ın arka sıralardan hakaret içerikli sözler söylemesiyle ortam gerildi. Meclis salonunu terk eden AK Parti Grubu, kendilerinin salona tekrar davet edilmesiyle geri geldiklerinde özür konuşması beklerken Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Hasan Hüseyin Bolat'ın yaptığı konuşmada tehdit ve hakaret ettiği iddia edildi. Ortamın daha da gerilmesiyle meclisi terk eden AK Parti Grubu bugün belediye binası önünde tepkilerini dile getirdi.

"Bu olayın takipçisi olacağız"

Yaşanan olay hakkında konuşan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, "Dün meclis toplantısında yaşanan siyasetin ötesinde olan bir olay yaşandı. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi bir arkadaşımız haddini, hukukunu, terbiyesini ve ahlakını aşarak, Meclis Üyesi arkadaşlarımıza ağza alınmayacak, hadsizce bir küfür kullandı. Aslında söylenecek çok şey var fakat ben sadece bunun siyasetten öte bir insanlık ve ahlak suçu olduğunu belirtmek istiyorum. Bu zamana kadar belediye meclisinde yaşanmamış bir olaydır. Bu olayın takipçisi olacağız. Hukuki kurallar çerçevesinde yargı yolunun açık olduğunu ve bu dava sürecini takip edeceğiz. Maalesef ki hukukçu olduğunu söyleyen bir ilçe başkanı da meclis üyesi arkadaşlarının da yaşananların yanlış olduğunu belirterek özür dilemesine rağmen bu olayı desteklediğini söylüyor. Bu arkadaşımızı da kınıyoruz. Ne yaşanırsa yaşansın bu meclisin ahlakını ve samimiyetini bu şekilde bozamazlar. Bunun savunuculuğu da yapılamaz. Bir an önce arkadaşımızın istifasını istiyoruz. Bu şekildeki bir meclisin arkasında durulmasını istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Biz bu hadsizliği yapan Meclis Üyesi arkadaşımızın görevinden derhal istifa etmesini istiyoruz"

Meclis salonunda bulunarak olayı yaşayan ve bugüne kadar hiçbir şekilde bu boyutta bir olay olmadığını belirten AK Parti Tepebaşı Belediyesi Meclis Grup Başkanı Mustafa Birsen ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün belediye meclisinde üzücü bir olay yaşandı. 1994 yılından beri belediyelerde meclis üyeliği yapıyorum ve şu zamana kadar böyle bir tatsızlık yaşamadım. Dünkü mecliste gündem okunduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup sözcüsü olan arkadaşımız gündem dışı bir söz istedi. Yıllardır meclislerde olan birisi olarak 5393 sayılı yasanın meclis çalışma yönetmeliğine göre belediye meclislerde ülke gündemiyle alakalı bir şey konuşulamayacağını söyledim. Bunun görüşme yerinin Millet Meclisi olduğunu belirttim. Meclis Başkanı'na bunları iletmeme rağmen devam ettiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Meclis Üyesi olan bir arkadaşımızın grubumuzu hedef alarak haddini aşan ahlaksız sözler söylemesi bizi derinden üzdü. Bunun üzerine biz AK Parti Meclis Grubu olarak salonu terk ettik. Belediye binasındaki grup odamıza gittiğimizde, Meclis Başkanı Vekili Erdoğan Aydoğmuş ve meclisteki bazı Cumhuriyet Halk Partili bazı arkadaşlar geldi ve hadsizliği kınayarak özür dilediler. Bizi meclise tekrar davet ettiler. Bizde özür bekleyerek 2. Birleşim için meclis salonuna döndük. Salonda Meclis Başkanı olanlardan dolayı bizlerden özür diledi. Fakat olayın sebebi olan arkadaşımızın özür beyanı için söz alması esnasında özür dilemek yerine tehditler ve hakaretler savurmasıyla meclisi tekrar terk ettik. Belediye Başkanımızın ve yetkililerin bu konuda önlem alacaklarını düşünüyoruz. Biz bu hadsizliği yapan Meclis Üyesi arkadaşımızın görevinden derhal istifa etmesini istiyoruz. Bu olayla ilgili tüm şartları zorlayacağız." - ESKİŞEHİR

AK Partili Meclis üyelerinden gerginlik açıklaması
AK Partili Meclis üyelerinden gerginlik açıklaması
AK Partili Meclis üyelerinden gerginlik açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, AK Parti, Tepebaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Meclis üyelerinden gerginlik açıklaması - Son Dakika


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