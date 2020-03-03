AK Partili meclis üyelerinden ortak bildiri - Son Dakika

İstanbul'daki bütün ilçe belediye meclis toplantılarında AK Partili meclis üyeleri tarafından İdlip'te 36 Mehmetçiğin şehit edilmesi ve "Bahar Kalkanı Harekatı"na ilişkin eş zamanlı olarak ortak bildiri okundu. Bildiride; " Suriye'deki rejim, bazı devletleri arkasına almanın şımarıklık ve küstahlığıyla haddini aşarak, 36 Mehmetçiğimizi şehit etmiştir. Türkiye bu küstah rejime yaptıklarının bedelini, anında ve kat kat fazlasıyla ödetmiştir ve ödetmeye de devam edecektir" ifadelerine yer verildi.



Her ayın ilk haftasında toplanan ilçe belediye meclislerinin Mart ayı ilk oturumu dün yapıldı. İstanbul'daki 39 ilçe belediye meclisinde söz alan AK Partili meclis üyeleri, İdlip'te 36 Mehmetçiğin şehit edilmesi ve rejim unsurları ile destekçilerine yönelik başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na ilişkin ortak bildiri okudu. Türkiye'yi hedef alan saldırılara karşı hiçbir şekilde kayıtsız kalınmayacağının vurgulandığı bildiride şu ifadelere yer verildi; "Bilindiği gibi Suriye'deki rejim, bazı devletleri arkasına almanın şımarıklık ve küstahlığıyla haddini aşarak, askerlerimize saldırmış, 36 Mehmetçiğimizi şehit etmiştir. Öncelikle, bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, yaralı gazilerimize acil şifalar, milletimize baş sağlığı diliyoruz. Eli kanlı Esed rejimi İdlip'te kendi sivil halkına karşı da barbarca saldırılarda bulunmakta, katliamlar yapmaktadır. Türkiye bu küstah rejime yaptıklarının bedelini, anında ve kat kat fazlasıyla ödetmiştir ve ödetmeye de devam edecektir" ifadelerini yer aldı.



Bildirinin devamında ise, "Dost düşman herkes biliyor ki, Türkiye'nin Suriye'de bulunması ne bir macera, ne bir çıkar, ne de bir toprak arayışıdır. Türkiye önce kendi topraklarının güvenliğini sağlamak, sonra da topraklarına sığınmış milyonlarca Suriyelinin ülkesine dönmesinin insani koşullarını oluşturmak için Suriye'dedir. Bu operasyonlarla, sınırlarımız ötesinde bir terör koridoru oluşturmaya çalışanların oyunlarını bozduk, planlarını akamete uğrattık, terör yuvalarını darmadağın ettik. Elbette her zaman önceliğimiz diplomasidir. Ancak Mehmetçiğimize alçakça saldırılmışsa, bedeli ne olursa olsun, gerekeni yaparız, yapıyoruz ve yapacağız. Sosyal medyada böyle bir yılgınlık ve çöküntü havası oluşturmak için hangi karanlık ellerin iş başında olduğunun da farkındayız. Şehitler üzerinden istismar siyaseti yaparak bundan siyasi rant umanlar açık bir aldanış içindedirler. Allah kimseyi, şehitlerimiz üzerinden siyasi emellerine ulaşacağını düşünecek kadar, bu milletin ruhuna yabancı, bu milletin değerlerine uzak ve bu milleti tanımaktan aciz etmesin. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan uğrunda ödeyeceğimiz her bedel; başımızın tacı, şerefimizin teminatıdır. Millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve kenetlenme içinde, aynı duygu, aynı ruh ve aynı sevdayla, vatanımızın, devletimizin ve askerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL