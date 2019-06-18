Son Dakika Haberleri: AK Partili meclisi üyesi ve yeğeni silahla öldürüldü
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AK Partili meclisi üyesi ve yeğeni silahla öldürüldü

44 dakika önce

Erzurum'un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Meclis üyesi ve yeğeni silahla vurularak öldürüldü.

AK Partili meclisi üyesi ve yeğeni silahla öldürüldü, System.String[]
Erzurum'un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Meclis üyesi ve yeğeni silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti Karayazı Meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Tanju Küçük, Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl köyü kırsalında silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Cesetlerin pikaba konularak araziye bırakıldığı belirtilirken, olayın terör saldırısı olduğu üzerinde duruluyor. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 06:09 Kaynak: İHA
Erzurum, Karayazı, AK Parti, 3. Sayfa
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