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AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır - Son Dakika

AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır

16 Temmuz 2021 Cuma 12:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da yaptığı açıklamaların ardından gündeme gelen çözüm süreci tartışmalarına alternatif sunan AK Partili Mehmet Metiner, "Benim önerim şudur: İçeride doğrudan Kürt vatandaşlarımızla topyekûn ilgilenmeyi, onlarla birebir konuşup varsa sorunlarını çözmeyi amaçlayan bir çözümcü projeyi acilen hayata geçirmek. Bu siyasi çözüm projesine Sayın Bahçeli'nin MHP'si en anlamlı katkıyı sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada yaptığı "Çözüm sürecini biz bozmadık" açıklamasını değerlendiren AK Partili Mehmet Metiner, dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

BAHÇELİ O İFADEDEN RAHATSIZ OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da 'Serok Erdoğan' diye karşılandığını hatırlatan Metiner, AK Parti'de siyaset yaptığı dönemde Ahmet Davutoğlu için bu sloganın kullanılmasına eleştirilerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözden rahatsız olmayacağını ifade etti.

"ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİ BİR ÇÖZÜM SÜRECİNE İŞARET ETMİYOR"

Daha önce yürütülen çözüm süreci ile ilgili HDP ve PKK'ya eleştirilerde bulunan Metiner, "İşin paradoksal yanı, sözde Kürtler adına mangalda kül bırakmayan PKK/HDP canibinin bu ülkede Kürt sorununun müsebbibi bir zihniyetin sahibi olan CHP ile işbirliği yapıp inkar politikalarını tarihe uğurlayıp Kürt sorununu cesaretle çözen Serok Erdoğan'ı devirmeye kalkışmalarıydı. Dahası ve en fenası, özünde Erdoğan'ı devirmeyi amaçlayan 15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe teşebbüsüne destek vermeleriydi. Sonrasında da FETÖ'cülerin de içinde bulunduğu Erdoğan düşmanı cephenin içinde kendilerini konumlandırmalarıydı. Serok Erdoğan Diyarbakır'da sözde Kürtlük adına ortaya konulan bu ihanetlerin gerçekte Kürtlere sadece kaybettirdiğini yürek diliyle anlattı. 'Biz sizinle yeniden kavilleşmeye geldik' sözü bu anlamda tarihi önemdedir. 'Çözüm sürecini biz bozmadık' sözü, Kürtlere kaybettiren PKK/HDP canibinin suratındaki maskeyi indirip gerçek yüzlerini göstermeyi önceleyen bir anlama sahiptir. Bu sözü 'Çözüm süreci yeniden mi başlıyor?' sorusu ekseninde magazinel alana çekip polemik konusu yapanlar için hemen belirteyim ki bu söz yeni bir çözüm sürecini zinhar işaretlemiyor" ifadelerini kullandı.

AK Partili Mehmet Metiner'den alternatif çözüm süreci önerisi: Bahçeli de katkı sunacaktır
Mehmet Metiner

"SİYASİ ÇÖZÜM PROJESİNE BAHÇELİ VE MHP DE KATKI SUNACAKTIR"

Yeni çözüm sürecinin PKK-HDP üzerinden yürütülmesinin felaket getireceğini öne süren Metiner, "Benim önerim şudur: İçeride doğrudan Kürt vatandaşlarımızla topyekûn ilgilenmeyi, onlarla birebir konuşup varsa sorunlarını çözmeyi amaçlayan bir çözümcü projeyi acilen hayata geçirmek. Suriye'nin kuzeyinde yaşayan Kürtleri kazanacak yeni bir devlet aklını kuşanmak. Orada PKK'lı olmayan ve bu yüzden PKK'nın zulmüne maruz kalan Kürt partileriyle ve çevreleriyle ilişkilenip onların hamisi konumuna geçmek. Türkiye Kürtlerin de devletidir, Kürtlerin de vatanıdır. Türkiye'nin PKK ile olan haklı mücadelesinin Kürtlerin kazanımlarına karşı bir amaç içerdiği algısını yıkacak daha somut ve görünür pratiklere ihtiyaç var. 'Yeniden kavilleşme'nin siyaseti için yeni ve görünür bir siyasete acilen ihtiyaç vardır. Eminim ki Türkiye'ye ve hepimize kazandıracak bu siyasi çözüm projesine Sayın Bahçeli'nin MHP'si en anlamlı katkıyı sunacaktır" dedi.

AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Metiner, Diyarbakır, Kürt, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır - Son Dakika


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