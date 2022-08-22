Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı

22.08.2022 22:06
Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı

AK Partili Merve Kavakçı'nın kızı ve Cumhurbaşkanı danışmanı olan Mariam Kavakcı, sosyal medya hesabından "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mariam Kavakcı, sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

DAVUTOĞLU'NA ÇİZİK ATTI

Malezya Büyükelçisi'yken geçen ay merkeze çekilen Merve Kavakcı'nın kızı olan Mariam Kavakcı, Instagram hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cadde direğine asılmış bir afişinin görüntüsünü, "Din düşmanları, teröristler ve vatan hainleriyle yan yana duran kimseye hakkımız helal değil. Yok olacaksınız hepiniz çok yakında" ifadeleriyle paylaştı.

Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı'dan 'Halifemiz Erdoğan' paylaşımı

6'LI MASAYI HEDEF ALDI

Kavakçı bunun ardından, muhalefet partilerinin yer aldığı altılı masanın bir fotoğrafını paylaşırken "Kıskançlık insanları ne rezil hallere düşürüyor anladınız mı? Yazıklar olsun... Bir de Müslümanız diyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı'dan 'Halifemiz Erdoğan' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Kavakcı'nın bir diğer paylaşımı ise "halifemiz_rte" isimli bir hesabın adının yazılı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı oldu.

Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı'dan 'Halifemiz Erdoğan' paylaşımı
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Mariam Kavakçı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan 'Halifemiz Erdoğan' paylaşımı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı - Son Dakika
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