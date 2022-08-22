Cumhurbaşkanı danışmanı Mariam Kavakcı, sosyal medyadan "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mariam Kavakcı, sosyal medya hesabından peş peşe dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

DAVUTOĞLU'NA ÇİZİK ATTI

Malezya Büyükelçisi'yken geçen ay merkeze çekilen Merve Kavakcı'nın kızı olan Mariam Kavakcı, Instagram hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun cadde direğine asılmış bir afişinin görüntüsünü, "Din düşmanları, teröristler ve vatan hainleriyle yan yana duran kimseye hakkımız helal değil. Yok olacaksınız hepiniz çok yakında" ifadeleriyle paylaştı.

6'LI MASAYI HEDEF ALDI

Kavakçı bunun ardından, muhalefet partilerinin yer aldığı altılı masanın bir fotoğrafını paylaşırken "Kıskançlık insanları ne rezil hallere düşürüyor anladınız mı? Yazıklar olsun... Bir de Müslümanız diyorlar" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Kavakcı'nın bir diğer paylaşımı ise "halifemiz_rte" isimli bir hesabın adının yazılı olduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı oldu.