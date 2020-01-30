AK Partili Metin Yavuz'dan Yunan vekili 'Haddini bil' çıkışı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Metin Yavuz'dan Yunan vekili 'Haddini bil' çıkışı - Son Dakika

AK Partili Metin Yavuz'dan Yunan vekili 'Haddini bil' çıkışı

6 saat önce

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Avrupa Parlamentosu (AP) toplantısında Türkiye ve Türk Bayrağına karşı propaganda yapan vekile "Haddini bil" diyerek gönderme yaptı.

AK Partili Metin Yavuz'dan Yunan vekili 'Haddini bil' çıkışı, System.String[]

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Avrupa Parlamentosu (AP) toplantısında Türkiye ve Türk Bayrağına karşı propaganda yapan vekile "Haddini bil" diyerek gönderme yaptı.


Yunan vekili Loannis Lagos'un AP toplantısında Türkiye'ye hakaretler ederek, Türk Bayrağına saldırmasını sert bir dille eleştiren AK Partili Metin Yavuz, sosyal medya hesabından Türk Bayrağı paylaşımıyla yaptığı açıklamada; "Yunan vekili, alçakça propaganda yaptı. Yunanistan'ın şarlatan vekili, Avrupa Parlamentosu Üyesi Loannis Lagos, haddini bil. Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, alçakları denize nasıl döktüğümüzü, en iyi senin soyun bilir. Bu yapmış olduğun çirkin ve aşağılık saldırıdan dolayı derhal özür dile ve o şanlı bayrağımızı öpüp başına koy" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Metin Yavuz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:07 Kaynak: İHA
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