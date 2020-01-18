AK Partili Metin Yavuz evleri yanan ailenin yardımına koştu - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Partili Metin Yavuz evleri yanan ailenin yardımına koştu - Son Dakika

AK Partili Metin Yavuz evleri yanan ailenin yardımına koştu

6 saat önce

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Ankara'da Meclis çalışmalarını tamamlayıp Aydın'a döner dönmez, Germencik'te evleri yanan aileyi ziyaret etti.

AK Partili Metin Yavuz evleri yanan ailenin yardımına koştu, System.String[]

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Ankara'da Meclis çalışmalarını tamamlayıp Aydın'a döner dönmez, Germencik'te evleri yanan aileyi ziyaret etti.


Ankara dönüşü ilçe teşkilatlarıyla planlanmış programları olan AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, ilk iş olarak Germencik'in Meşelik Mahallesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Aydın ailesine desteğe koştu. Daha önce Söke ve Sarıkemer'de ihtiyaç sahibi iki ailenin yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayan Yavuz, Ankara'da iken haberdar olduğu Germencik Meşelik'teki yangın sonrası İlçe Kaymakamı Ayhan Işık ile birlikte harabeye dönen evde incelemelerde bulundu.


Aydın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten AK Partili Metin Yavuz, "İlgili kurumlarımızca, ailenin ihtiyaçları en kısa sürede karşılanacaktır" dedi.


Yavuz ve Kaymakam Işık'a ziyaretleri için teşekkür eden Aydın ailesi ise, "Yangından sonra kullanılmaz hale gelen evimizin onarım ve yapımı için konuyla ivedilikle ilgilenen Vekilimiz Metin Yavuz ve Kaymakamımız Ayhan Işık'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Metin Yavuz, Germencik, Ankara, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:42 Kaynak: İHA
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