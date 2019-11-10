Son Dakika Haberleri: AK Partili Metin Yavuz'un 10 Kasım mesajı
Son Dakika Güncel AK Partili Metin Yavuz'un 10 Kasım mesajı

AK Partili Metin Yavuz'un 10 Kasım mesajı

7 saat önce

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

AK Partili Metin Yavuz'un 10 Kasım mesajı, System.String[]

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.


Metin Yavuz, mesajında; "Atatürk tarih boyunca yetişen büyük önderlerden biridir. O, bilgisi, sevgisi, hoşgörüsü, barışçıl olması ve demokrat kimliği ile dünyada hayranlık uyandırmış ve dünya durdukça unutulmayacak kişiler arasında da yerini almıştır. 10 Kasım, Türk milleti için Atatürk'ü anma günü olduğu kadar sahip olunan değerlerin kıymetinin bilindiği, eşsiz bir eser olan Cumhuriyetin erdemlerini hayatımızda etkin kılmamız gerektiğini hatırlatan bir gündür.


Aziz milletimiz hiçbir zaman Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilkelerini, aziz hatırasını unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bağımsızlık Savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, sonsuza kadar milletimizin gönlünde yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet, rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, Metin Yavuz, 10 Kasım, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:20 Kaynak: İHA
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