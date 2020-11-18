AK Parti Kars milletvekilleri müjdeyi vermişti - Son Dakika

AK Parti Kars milletvekilleri müjdeyi vermişti

Sarıkamış- Horasan karayolu hizmete açıldı

Sürücülerin yol sıkıntısı sona erdi

KARS - Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte trafiğe kapatılan Sarıkamış-Horasan karayolu AK Parti milletvekillerinin girişimleriyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt Barajının su tutmaya başlamasıyla inşa edilen bin 780 metrelik viyadükleri içeren 46 kilometrelik Kars- Erzurum karayolunun Sarıkamış-Horasan arası ulaşıma açılarak sürücülere kış öncesi rahat nefes aldırdı.

Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü ekipleri yolun açılmasıyla birlikte "bu yol trafiğe kapalıdır" levhalarını kaldırarak yeni yolda levha düzenlemesi yaptı.

Sürücülerden Çetin Yaray, yaptığı açıklamada, Karakurt Barajından dolayı eski yolu kullandıklarını belirtti. Yaray, "6-7 aydan beri eski yollu kullanıyorduk, bugün yeni Sarıkamış-Horasan yolu açıldı yol çok güzel oldu Allah herkestan razı olsun çok güzel oldu, kazası belasız kullanılmasını diliyorum" dedi.

Kara yolları yetkilileri gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Karakurt-Horasan karayolu trafiğe açıldı. Trafiğe açılan yol sürücülerin yüzünü güldürdü.

KRS-