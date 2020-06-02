AK Partili milletvekillerinden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

AK Partili milletvekillerinden Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyardığı için çıkan kavgada öldürülen Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ile TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, 31 Mayıs günü Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen kişileri uyardığı için çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın Etimesgut'taki evine taziye ziyaretinde bulundu. Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan ile görüşen milletvekilleri, başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, olaya ilişkin, "Dün değil evvelki gün, akşam saat 20.30 civarlarında Ankara Etimesgut'ta bir olay oldu. Vefat eden kardeşimiz de Patnos'luydu. Kardeşimiz akşam 20.00-20.30 civarlarında babasından izin alarak, abdestini alıyor ve evden dışarı çıkıyor. Bir arkadaşı davet ediyor onu. Gezerlerken ezan okunuyor. Ezan sırasında bir aracın yanından geçiyorlar. Araç yüksek sesle müzik yayını yapıyor. Kardeşimiz de diyor ki 'Şu anda ezan okunuyor, arzu ederseniz müziğin sesini biraz kısın.' 'Biz Müslümanlığı sizden mi öğreneceğiz' anlamıyla üç kişi oldukları arabadan dışarı çıkıyorlar. Yanındaki arkadaşı kaçıyor, o tek başına kalıyor üçünün arasında ve orada bıçaklanma kaydıyla ne yazık ki Barış kardeşimiz vefat ediyor" dedi.

"HDP'nin dünden beri sosyal medya üzerinden Kürt ve Kürtçülük üzerinde yapmış olduğu algıyı şiddet ve nefretle kınıyorum"

Çelebi, "Dünden beri özellikle sosyal medya üzerinde HDP'nin yaymış olduğu bir yaygara vardı. 'Kürtçe müzik dinlediğinden dolayı' diye. Asla böyle bir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

Cinayet masasıyla görüştüklerini ve bilgi aldıklarını aktaran Çelebi, "Bu kardeşimiz Cenabı Allah'ın ezan ve kelamının okunduğu bir saatte sadece karşıdaki insanları uyarmak kaydıyla böyle bir şiddete maruz kalmıştır. Buradaki temel husus ne Kürtçe'dir ne de başka bir şeydir. HDP'nin dünden beri sosyal medya üzerinden Kürt ve Kürtçülük üzerinde yapmış olduğu algıyı şiddet ve nefretle kınıyorum. Siyasilerin görevi şudur: Toplumları birleştirmedir. Siyaset yapabilirsiniz ama menfi tohumları ekmenize bu devlet asla izin vermez ve bu doğru da değildir. Barış kardeşimiz 2000 doğumlu, Patnos doğumlu ama karnını doyurduğu yer neresi, Ankara. Ankara'da, başkentte herkesin burada yaşamaya hakkı var. Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de; herkesin" dedi.

"Askere gidecekti"

Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan ise taziyeleri kabul ettikten sonra basın mensuplarına konuştu. Baba Çakan, yaşanan olayı anlattıktan sonra oğluyla ilgili şunları söyledi:

"Askere gidecekti. Cuma günü, ayın 29'una geliyor, askere gitmek istiyordu. Bende de şu an askerlikle ilgili aile hekimliğimizden aldığımız raporu var. Kendisine rapor verilmişti askere gitmek için. İnternet üzerinden başvurduk, cumartesi pazar olunca işlem onaylanmadı, pazartesi gününe kaldı. Bu olay olunca işlemler de geri kaldı. Neticeyi hepimiz biliyoruz.