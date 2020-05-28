AK Partili Muçay, Gaziemir Belediye Başkanı Arda'yı istifaya davet etti - Son Dakika

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Serdar Muçay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'yı istifaya davet etti.

Muçay, Gaziemir Belediyesi önünde düzenlediği basın toplantısında, Arda'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sosyal medya hesabı üzerinden düzeysiz ve ahlaksız paylaşımlar yaptığını, bunu şubat ayı meclis toplantısında gündeme getirdiklerini söyledi.

11 Mart'ta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını anımsatan Muçay, o günlerde haber olması rağmen CHP ve Arda'dan herhangi bir açıklama gelmediğini belirtti.

"Bu suskunluk suçu kabul etmiş olmanın çaresizliğidir." diyen Muçay, şöyle konuştu:

"Pandemi sebebiyle askıya aldığımız bu süreç benzer ahlaksızca paylaşımlarının ifşa olması ve akabinde Cumhurbaşkanımızın avukatlarının olaya müdahil olması dolayısıyla tekrar gündeme gelmiştir. 27 Mayıs'ın yıl dönümünü yaşadığımız bu günlerde 27 Mayıs 1960'ı yaşatan zihniyetin tekrar organize bir şekilde halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ahlaksızca söylemde bulundukları açıkça tespit edilmiştir. Bütün sorumluların bağımsız Türk yargısı önünde hesap vereceklerine yönelik inancımız tamdır. 'Siyasetin tek limanı ahlaktır.' diyen Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu ahlaksızca saldırılar asla kabul edilemez. Sosyal yaşantımızın olmazsa olmazı olan ahlaktan yoksun bir belediye başkanı kesinlikte istemiyoruz ve derhal Halil Arda'yı istifaya davet ediyoruz."

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Atmaca da Erdoğan'a sosyal medya üzerinden yapılan hakaret ve saldırıları şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.