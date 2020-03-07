AK Partili Mustafa Savaş; "Kadın bizim için kutsaldır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Mustafa Savaş; 'Kadın bizim için kutsaldır' - Son Dakika

AK Partili Mustafa Savaş; "Kadın bizim için kutsaldır"

6 saat önce

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Kadın bizim için kutsaldır.

AK Partili Mustafa Savaş;

TBMM KİT Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Kadın bizim için kutsaldır. Ekonomik büyüme, teknolojik gelişim, toplumsal huzur ve sosyal politikalar kadına saygıyla başlar" dedi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Mustafa Savaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizlere son derece önemli bir günü ifade etmektedir. Kadınlar, nesilleri yetiştirmede yani, toplumu inşa etmede en önemli rolü oynar, geleceğe ayna tutarlar. Kadınlar, üretir, yetiştirir, öğretir, yönetir, sorgular, icra eder, uygularlar. Kadın demek yaşam demek, umut demek, bir toplumun ayakta kalması demektir. Kadınlarımız ailenin mihenk taşı; aile ise toplumun mihenk taşıdır. Kadınlarımızın desteklenmesi; çocuktan gence, bireyden aileye toplumun her açıdan desteklenmesi demektir. Tarihin silinemez gerçekliğinde kadına bir anne ve bir eş statüsünden çok daha fazlasını verebilen medeniyetler, dünya siyasi tarihine yön veren en güçlü aktörler olmuşlardır.


AK Parti olarak bir medeniyet mücadelesi, bir adalet mücadelesi, bir kalkınma mücadelesi vermekteyiz. Bu mücadelemizde kadınlarımız olmadan asla başarılı olamayacağımızı biliyoruz. 'Kadın güçlendikçe, Türkiye güçlenecek' diyerek kadınlarımızın desteğini yanımızda daha fazla hissetmek, onların konumunu güçlendirmek için kadın dostu politikalar geliştirdik. Eğitimden istihdama, siyasal hayata katılımdan sağlığa kadar kadınlarımızın hem ekonomik, hem de sosyal açıdan güçlü, ülke kalkınmasına pozitif değer katan gerçek kimliğine kavuşturduk.


Adını anmaktan dahi hicap duyduğumuz şiddet kelimesine, özellikle kadına yönelik şiddete sıfır tolerans diyerek yola çıktık. İstismar ve her türlü ayrımcılığın karşısında durduk. Kadına karşı şiddet masumiyete kastetmek, toplumu zehirlemektir. Hiçbir kadın ve toplum bu kötülüğü hak etmez.


Kadınlarımız için neler yapabiliriz gayesi içerisinde düzenlemelerimizin her safhasında kadınlarımızı birincil aktör olarak düşünmekteyiz, düşünmeye de devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün farkındalık oluşturmasına, kadınlarımızın sesinin daha gür çıkmasına, kadınlarımızın her alanda aktifliğinin daha da artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm kadınlarımızın bu özel gününü en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Mustafa Savaş, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:51 Kaynak: İHA
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