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AK Partili Nasır, STK temsilcileriyle buluştu

33 dakika önce

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluşarak sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.

AK Partili Nasır, STK temsilcileriyle buluştu, System.String[]

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, hemşehri derneklerinin temsilcileriyle buluşarak sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi.


Aralarında vakıf, konfederasyon, federasyon ve dernek başkanlarının yer aldığı yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu yöneticisiyle bir araya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, hükümeti ilgilendiren konuları meclis gündemine taşımak için çalışacağını söyledi.


Kendisinin de sivil toplum örgütlerinde önemli görevlerde rol aldığını belirten Necip Nasır, çeşitli nedenlerden ötürü kendi memleketlerinden ayrılıp İzmir'e gelen ve kültürel zenginliklerini dernekler vasıtasıyla yaşatan sivil toplum kuruluşlarının çok önemli olduğunu vurguladı.


Derneklerin kültürleri yaşatmaya çalıştıklarını ve hemşehrilerinin sorunları çözmek için yola gönüllülük esasıyla çıktıklarını aktaran Necip Nasır, "STK başkanlığı da yaptığım için dernek yöneticiliğinin zorluklarını yakından biliyorum. Dernek başkanları ve yönetim kurullarının maddi ve manevi fedakarlıklarla, gönüllülük esasıyla yürüttüğü bu çalışmalarında sorunlarının çözümü için her zaman yanlarında olacağım" diye konuştu.


2 saat boyunca katılımcılardan aldığı sağlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal alandaki konu başlıklarıyla ilgili yazılı ve sözlü sorunları dinleyerek notlar alan Nasır, sorunların takipçisi olacağının da altını çizdi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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