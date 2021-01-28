AK Partili Niyazi Güneş: "İmzaladığımız STA, İngiltere ile ticaretin gelişmesinin garantisi olacak" - Son Dakika

AK Partili Niyazi Güneş: "İmzaladığımız STA, İngiltere ile ticaretin gelişmesinin garantisi olacak"

28.01.2021 20:15
AK Partili Niyazi Güneş:

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye-İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) İngiltere ile ticaretin gelişmesinin garantisi olacağını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye- İngiltere Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) İngiltere ile ticaretin gelişmesinin garantisi olacağını belirtti.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İngiltere ile Türkiye arasındaki STA'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgın öncesi Türkiye'den İngiltere'ye haftada 91 uçak seferi yapıldığına, salgın sonrası ticaret hacminin de artmasıyla bu sayının yükselebileceğine işaret eden Güneş, İngiltere'nin, Türkiye'nin, Avrupa'daki ikinci büyük ticaret ortağı olduğunu kaydetti.

Güneş, İngiltere'nin 19 yıldır dış ticarette fazla verilen bir ülke olduğunu da vurgulayarak, "Ülkemizin yurt dışı yatırımlarının yaklaşık yüzde 10'u İngiltere'de bulunmaktadır. Türk menşeli 56 firmamız da İngiltere'de faaliyet göstermektedir. İngiltere ise yaklaşık 12 milyar dolara varan yatırımlarıyla Türkiye'ye en fazla doğrudan yabancı yatırımda bulunan üçüncü ülke konumundadır." diye konuştu.

İngiltere ile STA görüşmelerinin 2017'de başladığını anımsatan Güneş, bu ülkeyle 29 Aralık 2020'de kapsamlı bir STA'nın hayata geçirildiğini vurguladı. Güneş sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmzalanan STA, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretin gelişmesinin garantisi olacaktır. Bu anlaşmayla birlikte firmalarımızın İngiltere'ye kolay ve sorunsuz bir biçimde ihracat yapabilmeleri garanti altına alınmış olacaktır. Eğer bu anlaşma yapılmasaydı İngiltere'ye yapılan ihracatın yüzde 75'i vergi yüküyle karşı karşıya kalacaktı. Sonucunda da yaklaşık olarak 2,4 milyar dolar aleyhimize zarar oluşacaktı. Anlaşma ile bu risk ortadan kalkmıştır. İngiltere'ye ihracatımızın yüzde 95'ini oluşturan sanayi ürünlerinde gümrük vergileri sıfırlanıyor. Tarım ürünlerinde de yine anlaşmayla birlikte Gümrük Birliği'nin tanıdığı muafiyetler korunmuş oluyor. İngiltere, AB'den ayrılmasına ilişkin imzaladığı anlaşmanın ardından ilk serbest ticaret anlaşmasını ülkemizle imzalamıştır. Bu STA, ülkemizin bugüne değin imzaladığı en kapsamlı serbest ticaret anlaşması olması bakımından da ayrıca önem taşımaktadır. Anlaşmayla dünyanın 5'inci büyük ekonomisi olan İngiltere pazarına giriş için ticaret koşullarımız güvence altına alınmıştır. Türk şirketlerimizin üçüncü ülkeler karşısında rekabet güçleri de artmıştır."

Güneş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere STA'nın imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, anlaşmanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Niyazi Güneş, İngiltere, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Niyazi Güneş: 'İmzaladığımız STA, İngiltere ile ticaretin gelişmesinin garantisi olacak' - Son Dakika


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