AK Partili Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'da yapılmasını istedi - Son Dakika

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'da yapılmasını istediklerini söyledi.

Ödünç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının organizasyonunda, milli teknolojinin geliştirilmesi için faaliyet gösteren birçok kuruluşun katkısıyla düzenlendiğini dile getirdi.

Son yıllarda atılan adımlarla Türk havacılık ve uzay sanayisinin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Ödünç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da milli ve yerli her projeyi sonuna kadar desteklediğini kaydetti.

Ödünç, TEKNOFEST 2021'de "Savaşan İHA ve İHA" kategorisindeki yarışmaların 6-18 Eylül'de Bursa'nın ev sahipliğinde yapılacağını belirterek, Bursa'nın teknolojik alt yapısı itibarıyla Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu vurguladı.

Şehrin ürettiği teknolojik ürünlerle bunu kanıtladığını ifade eden Ödünç, "Bursa Teknik Üniversitesi, GUHEM ve Ulutek Teknopark ile birlikte payitaht Bursamız tarihi, kimliği ve modern şehircilik birikimi ile düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022 için oldukça iddialıdır." diye konuştu.

Ödünç, 2022 TEKNOFEST'in Bursa'nın ev sahipliğinde yapılması için gerekli müracaatların gerçekleştirildiğini ve ilin teknoloji üssü haline gelmesini istediklerini belirterek, "2022 TEKNOFEST'in Bursa'mızda yapılmasını arzu ediyoruz. Payitaht Bursa'ya TEKNOFEST 2022 yakışır." dedi.