AK Partili Ören'den Kurtalan-Beşiri-Batman yoluyla ilgili açıklama
1 saat önce
Beşiri-Batman karayolu ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:01 Kaynak: İHA
Beşiri- Batman
karayolu ile ilgili açıklama yaptı.
Mıcır serimi nedeniyle sık sık gündeme gelen Batman-Beşiri yoluyla ilgili açıklama yapan Ören
, Karayolları Genel Müdürlüğü
ile yaptıkları görüşmeler sonucunda devam eden Siirt- Kurtalan
yoluna ilaveten Kurtalan–Beşiri arasındaki yol için sıcak asfalt ihalesinin bu ay içinde yapılacağını söyledi. Vatandaşların taleplerinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Ören, "Bu konu hakkında ilgili bakanlık ile görüştük. Kurtalan–Beşiri arasındaki yol için sıcak asfalt ihalesi bu ay içerisinde hemen yapılacaktır" dedi. - SİİRT
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