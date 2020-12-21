AK Partili Ören ve Olğaç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Partili Ören ve Olğaç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2020 14:01
AK Partili Ören ve Olğaç, AA'nın

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Milletvekili Ören ve Başkan Olğaç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Ören, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" adlı fotoğraflarını seçti.

Ören, Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında oyun oynadıkları anı yansıtan fotoğrafın mahalleye bir tesis kazandırdığını belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Olğaç ise haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını tercih etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Ören ve Olğaç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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