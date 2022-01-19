AK Partili Ozan Gülaçtı'dan metro projesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan vekili Ozan Gülaçtı, Adana'nın metro projesine dair, "Adanalılar bilsinler ki bugün Adana'mızda metronun ikinci etabı yapılamıyorsa bu Zeydan Karalar ve yönetiminin beceriksizliğinin bir sonucudur. Bir büyükşehir belediye başkanı olarak belediyenin borçlanma limitini aştığını bilmemesi imkansız. Ancak çıkıp 'cumhurbaşkanlığı talebimi onaylamadı' diyerek algı yapmak hem bu şehre hem de Adanalılara yapılan bir saygısızlıktır." dedi.

Gülaçtı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın twitter hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, projeye dair açıklamalarda bulundu.

Gülaçtı, popülizmi rota ve üslup olarak benimsemiş, sürekli kamuoyunu yanıltıcı bilgiler veren, ortaya bir olgu koyamadıkları için algılarla günü kurtarmaya çalışan bir yönetim ve büyükşehir belediye başkanı ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

Karalar'ın görev süresi boyunca tüm algılarını ortaya çıkardıklarını ifade eden Gülaçtı, şöyle devam etti:

"Bu yalan, algı çalışmalarına dün yeni bir halka daha eklendi. Karalar, 'Adana'da yapmak istediklerin 2. etap metro çalışmasının sayın cumhurbaşkanımız tarafından engellendiğini' yönünde aslı astarı olmayan bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızı, Adana'mıza yapılacak yatırım noktasında engel olmakla suçlamak bir akıl tutulması değilse siyasi bir garabettir. Adana'mıza AK Parti iktidarlarımız döneminde yapılan milyarlarca lira yatırımın tamamında sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takibi söz konusudur. Yeni stadyumdan adliye binasına, şehir hastanesine kadar şimdi sayamayacağımız bir çok dev eser Adana'mıza sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya konulmuştur. Cumhurbaşkanımız Adanalılara ve Adanamıza aşık birisidir. Karalar yönetiminin kendisinin yapması gereken ancak yarım bırakılan Devlet Bahçeli Köprüsü'nü de bakanlığın devralması sayın cumhurbaşkanımızın Adana'ya olan aşkının son örneklerinden birisidir."

Gülaçtı, Karalar'ın vaat ve sözlerini yerine getirmediğini, şehrin sorunlarını çözemediğini savunarak, Adana'ya destek olacak kararları cumhur ittifakı meclis üyeleri olarak geciktirilmeden tamamının onayladıklarını, bundan sonra da şehir için onaylamaya devam edeceklerini vurguladı

Gülaçtı, şöyle konuştu:

"Adanalılar bilsinler ki bugün Adana'mızda metronun ikinci etabı yapılamıyorsa bu Zeydan Karalar ve yönetiminin beceriksizliğinin bir sonucudur. Bir büyükşehir belediye başkanı olarak belediyenin borçlanma limitini aştığını bilmemesi imkansız. Ancak çıkıp 'cumhurbaşkanlığı talebimi onaylamadı' diyerek algı yapmak hem bu şehre hem de Adanalılara yapılan bir saygısızlıktır. Onaylanmayan metro projesi değil, borçlanma limitini doldurduğu için kanunen onaylanması imkansız olan dış borçlanma talebidir. Şayet sadece siyaset yapıyorsanız bilin ki bunun adı siyaset değildir. Size oy verenler dahil tüm Adanalılar aldatarak beceriksizliğinize bu şekilde kılıf dikmeye çalışmayın. Metroyu yapmak istiyorsanız kimse sizin projenize engel değil. Bu meclisten de zaten onay almış bir projedir. Buyrun yapabilirsiniz ancak dış borçlanma limitinizi doldurduğunuzu bilerek kalkıp kanuna aykırı bir şekilde dış borçlanma istemek 'ben zaten yapamayacağım bari buradan niye yapamadığıma kılıf uydurayımdan' öteye geçmemektir. Karalar, göreve geldiğinden bu yana hangi projeyi yapmak istemiş de e cumhur ittifakı engellemiş? Tek bir örnek dahi veremez."