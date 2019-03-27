Son Dakika Haberleri: Ak Partili Özhaseki, Ankaralı Gençlere Yeşil Sahada Sürpriz Yaptı

Ak Partili Özhaseki, Ankaralı Gençlere Yeşil Sahada Sürpriz Yaptı

34 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, halı saha maçı yapan Ankaralı gençlere sürpriz yaptı.

Ak Partili Özhaseki, Ankaralı Gençlere Yeşil Sahada Sürpriz Yaptı, System.String[]
Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, halı saha maçı yapan Ankaralı gençlere sürpriz yaptı.

Yenimahalle ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan Mehmet Özhaseki, halı sahada maç yapan gençleri görünce programına ara vererek, gençlere sürpriz yaptı. Özhaseki'yi karşılarında görünce büyük şaşkınlık yaşayan gençler, 'Haseki Başkan geldi' diyerek birbirlerine seslendi. Gençlerle sohbet eden Özhaseki, kendisine yapılan daveti de kırmayarak, topun başına geçip penaltı atışı yaptı. Esprili ve neşeli tavırlarıyla gençlerin gönlünü kazanan Mehmet Özhaseki, ziyaretinin sonunda gençlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: İHA

AK Parti, Ankara, Mehmet Özhaseki, Politika
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