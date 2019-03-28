Son Dakika Haberleri: Ak Partili Özhaseki, Ankaralı Gençlere Yeşil Sahada Sürpriz Yaptı

Ak Partili Özhaseki, Ankaralı Gençlere Yeşil Sahada Sürpriz Yaptı

48 dakika önce

- AK Partili Özhaseki, Ankaralı gençlere yeşil sahada sürpriz yaptıANKARA - Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, halı saha maçı yapan Ankaralı gençlere sürpriz yaptı.

Ak Partili Özhaseki, Ankaralı Gençlere Yeşil Sahada Sürpriz Yaptı, System.String[]
- AK Partili Özhaseki, Ankaralı gençlere yeşil sahada sürpriz yaptı

ANKARA - Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, halı saha maçı yapan Ankaralı gençlere sürpriz yaptı.
Yenimahalle ilçesinde esnaf ziyaretleri yapan Mehmet Özhaseki, halısahada maç yapan gençleri görünce programına ara verdi ve gençlere sürpriz yaptı.
Özhaseki'yi karşılarında görünce büyük bir şaşkınlık yaşayan gençler, 'Haseki Başkan geldi' cümlesiyle birbirlerine seslendi. Gençlerle sohbet eden Özhaseki, kendisine yapılan daveti de kırmadı ve topun başına geçip penaltı atışı yaptı.
Esprili ve neşeli tavırlarıyla gençlerin gönlünü kazanan Mehmet Özhaseki, ziyaretinin sonunda gençlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

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