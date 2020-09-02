AK Partili Özhaseki: "Belediyecilik anlayışıyla partisini iktidara taşıyan bir misyonun... - Son Dakika

AK Partili Özhaseki: "Belediyecilik anlayışıyla partisini iktidara taşıyan bir misyonun...

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyecilik anlayışıyla partisini iktidara taşıyan bir misyonun sahipleri olduklarını söyledi.

AK Partili Özhaseki:

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediyecilik anlayışıyla partisini iktidara taşıyan bir misyonun sahipleri olduklarını söyledi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, Genel Merkez olarak illeri gezerek, belediye başkanlarını ziyaret ederek projeleri hususunda istişarede bulunma kararı aldıklarını kaydetti.

Belediyecilik denilince akla AK Parti'nin geldiğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"1994 öncesi dönemde aslında Türkiye'de ideolojik, katı ve ayrıştırmacı bir belediyecilik anlayışı vardı. Hizmet hiç düşünülmezdi. Kimsenin umurunda bile olmazdı. Belediyelerdeki personel tamamen militanvari bir kadroydu. İşte o günlerde çöp dağlarının patladığı, insanların öldüğü, suların akmadığı, yolların çamurdan, çukurdan geçilmediği bir ortam vardı. Allah'a hamdolsun bizim misyonumuza sahip olan arkadaşlarımız 1994'le birlikte Türkiye'nin birçok yerinde iş başına geldiler. Başta da İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız. Dilimize pelesenk olan bir söz vardı, 'Hizmet belediyeciliği.' Biz hizmet edeceğiz. Kimseyi ayırmayacağız, dışlamayacağız. 'Bize oy verdi, vermedi' demeyeceğiz. Kürt, Türk, Alevi, Sünni asla demeyeceğiz. Herkes hizmet edeceğiz. Mazeret de üretmeyeceğiz.' Emin olun bu sözlerle yola çıkmıştık. Çok şükür başarılı olduk."

Özhaseki, "Gönül belediyeciliği" bağlamında ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

İnsanların gülümseyen bir yüz, tebessüm, selam beklediğini dile getiren Özhaseki, bunları yaparak, gönül alarak beraber yol yürümenin başlı başına bir maharet olduğunu kaydetti.

Şehirlere hizmet etmek için çabaladıklarını vurgulayan Özhaseki, "Biz yaptığımız belediyecilik anlayışıyla partisini iktidara taşıyan bir misyonun sahipleriyiz. Herkes bunu böyle yapamaz. Zamanında nice partiler var ki belediyelerde perişan olup geri gitmişlerdi. SHP, Anavatan buna örnektir. Geriye baktığınızda tüm Türkiye'nin neredeyse belediyelerine gelmişlerdir ama bir dönem sonra başarısız iradelerle, yaptıkları işlerle iktidardan düşmüşler, geçip gitmişlerdir. Biz hamdolsun 1994'ten beri kendimizi yeniliyoruz ve büyümeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'deki 1389 belediyeden 796'sının AK Parti'liler tarafından yönetildiğini ifade eden Özhaseki, nüfusun yüzde 56'sına hizmet etmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanlığındaki programının öncesinde Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye makamında ziyarette bulundu.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 19:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Özhaseki: 'Belediyecilik anlayışıyla partisini iktidara taşıyan bir misyonun... - Son Dakika


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