AK Partili Özhaseki: "Biz kimseyi ayırmayız, sağcı solcu diye bakmayız" - Son Dakika

AK Partili Özhaseki: "Biz kimseyi ayırmayız, sağcı solcu diye bakmayız"

29.01.2021 17:37
AK Partili Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz kimseyi ayırmayız, sağcı solcu diye bakmayız. A partili B partili diye, dini, imanı, ırkı ne diye asla bakmayız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Biz kimseyi ayırmayız, sağcı solcu diye bakmayız. A partili B partili diye, dini, imanı, ırkı ne diye asla bakmayız." dedi.

Özhaseki, Kocasinan Belediyesinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği araç tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, şehirlerin geleceğinin yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.

Kentteki yöneticilerle bir araya gelerek, birlik içinde hareket edip Kayseri için yapılacak işleri istişare ettiklerini belirten Özhaseki, gerekli olan projeleri böylece kente kazandırdıklarını söyledi.

Özhaseki, geçmiş dönemlerde Kayseri'deki parklara ailelerin giremediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"1994 yılında göreve geldiğimde boş olan kasaları doldurduk. Torbanın dibini büzdüğümüz için kaçak vermez oldu ve yukarıda bir şeyler birikmeye başladı. Onu da doğru yerlere kullandık ve güzel hizmetler olmaya başladı. 6-7 parktan 2 bin parka çıktık biz. Cumhuriyet Meydanı'nda bile tarihi eserlerin olduğu yeri, ortamı çıkarabilmek, bir peyzaj çalışması yapabilmek için neredeyse 400-500 dükkan yıktık. Biz geldiğimizde 'hep hizmet edeceğiz' diye söyledik. Biz kimseyi ayırmayız, sağcı solcu diye bakmayız. A partili B partili diye, dini, imanı, ırkı ne diye asla bakmayız. Biz hizmet ederiz dedik ve 25 senedir verdiğimiz sözde duruyoruz. Sizden aldığımız oyların karşılığını vermek için ekibimizle beraber gece gündüz çırpınıyoruz."

Geçmişte altyapı ve raylı sistem gibi güzel hizmetlerin de eleştirildiğini anlatan Özhaseki, ekip olarak çalışıp doğru bildiklerini yaptıklarını dile getirdi.

"Kötü bildiğimiz ne varsa set çekmeye çalıştık"

Özhaseki, belediyeler olarak Kayseri Serbest Bölge'yi kurduklarını ve burada milyon liralık ihracat yapıldığını, binlerce kişinin ekmek parası kazandığını aktardı.

Yamula Barajı gibi ekonomiye katkı sağlayacak önemli projeler yaptıklarını vurgulayan Özhaseki, "Belediyeler bir taraftan alt ve üstyapı çalışmalarıyla uğraşırken, bir taraftan da bu şehri ayağa kaldıracak devasa ekonomik projelere de imza attılar. 139 fabrikanın temeli bir günde atıldı. Yapılacak iyi işlerin hep arkasında durduk. Kötü bildiğimiz ne varsa set çekmeye çalıştık ve onları engelledik." diye konuştu.

Kayseri'nin şehircilikte Türkiye'de birinci olduğunun altını çizen Özhaseki, kente hızlı trenin de geleceğini çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kocasinan Belediyesinin güzel bir hizmete imza attığını ifade ederek, Kayseri'de dayanışma içerisinde hareket ettiklerini kaydetti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise vatandaşa en iyi hizmeti verebilmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Kayseri'nin belediye olarak bir marka haline geldiğini belirten Çolakbayrakdar, 27 yeni araç alarak filodaki araç sayısını 354'e çıkardıkları dile getirdi.

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da katıldı.

Mehmet Özhaseki, Kocasinan, AK Parti, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Özhaseki: 'Biz kimseyi ayırmayız, sağcı solcu diye bakmayız' - Son Dakika


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