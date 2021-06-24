Üye Girişi
AK Partili Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş" - Son Dakika

AK Partili Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş"

24.06.2021 14:41
AK Partili Özhaseki:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "CHP'li belediyeler eğer taş üstüne taş koyuyorlarsa söyleyin.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "CHP'li belediyeler eğer taş üstüne taş koyuyorlarsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı sonrası Kahramanmaraş'a gelen Özhaseki, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'den kentte yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yaptığımız mahalli idareler toplantımız sonrası şehirlerimize bir dizi ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bugün de kadim şehrimiz Kahramanmaraş'tayız. Çevrecilik ve şehirleşme ile alakalı bazı hususları, projeleri gözlemlemek, bunlardan notlar ve dersler almaya geldik. Hayrettin Güngör başkanımız alanında önemli bir tecrübeye sahip. Bu kentte başkanımız çok önemli işlere imza attı, atmaya devam ediyor" dedi.

Gönül belediyeciliğinin Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden Özhaseki, "Çünkü siyasi tarihimizde çok partili döneme geçişten bu yana katı, ideolojik saplantıları olan bir anlayışla hareket edildi. Adeta hizmet son planda gelirdi. Değil büyük projeler hayata geçirmek, çöp toplamak gibi en basit hizmetler bile yapılamazdı. Ancak hamdolsun, 1994 yılından itibaren belediyecilikte katettiğimiz mesafeyle birlikte vatandaşlarımız hizmet odaklı anlayışa teveccüh gösterdi. Bu süreçte dezavantajlı binlerce insanın gönlüne dokunarak, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle vatandaşımıza hizmet sunduk. Avrupa belediyeleriyle yarışan bir 'marka şehirler' vizyonu ortaya koyduk. Hamdolsun Türkiye'de büyük projelerin hepsi bizim iktidarımız döneminde gerçekleştirildi. Bu projeler yapılırken vatandaşlarımızla birlik içinde, kamu bütçesi tasarruf edilerek yapıldı. Kamunun malı bizler için Beyt'ul-maldır. ve bunun için de her seçimde birinci olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

"Bunların ihtiyacı da heykeliymiş"

CHP'li belediyelerin hizmet yapmadığını, heykel açılışları yaptığını söyleyen Özhaseki, "Soldan gelenler kafalarındaki sapkın dünya görüşüne gidebilmek için ya Rusya, ya Çin, küçücük Arnavutluk ve Küba hayranlığı ile sınıf mücadelesini başlatmayı düşünürler, hizmeti düşünmezler. Belediyeleri de ellerine geçirdikleri bir kale gibi görürler, sonra da oradan o sapkın ideolojiye hizmet etmek için bir mücadeleye başlarlar. Bunun neticesinde vatandaş hizmet alamaz. İstanbul'da günlerce sular akmaz, çöp dağları birikir, patlamalar olur, işçiler eylemden eyleme koşar, vatandaşta hizmet bekler kimsenin umurunda olmazdı. Dikkat edin Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmaya çalıştığı baştan sona bir algı operasyonudur. Olmayan bir şeyi varmış gibi, yapılmayan bir şeyi yapıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet bazı şehirlerde şimdi iktidardalar, seçmenin tercihine saygı duyarız. Ama lütfen göz ucuyla takip edin Ankara, İstanbul, Adana, Mersin'den başlayarak CHP'li belediyeleri. Eğer taş üstüne taş koyuyorlarsa söyleyin. Durmadan bir açlık edebiyatı yapıyorlar ama ellerindeki imkanlarla da bakıyorsun bol bol heykel açıyorlar. Bugün yine sabah gördüm yine bir heykel açılışı vardı. Ama bunların ihtiyacı da heykeliymiş" dedi.

"Keban Barajı yapılmış, 'kurbağalara göl yapıyorlar' demişler"

Geçmişten günümüze Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de yapılan büyük projelere karşı çıktığını da ifade eden Özhaseki, "Cumhuriyet Halk Partisi büyük projeler hakkında ne demiş bir çıkarın dedim. Hepsini gazetelerden ve eski arşivlerden çıkardılar. GAP çıkmış, en büyük muhalefet CHP, Keban Barajı yapılmış, 'Kurbağalara göl yapıyorlar' demişler. Allah'a kurban olayım Ecevit başbakan olunca açılışını kendi yapmak zorunda kaldı. Boğaz Köprüsü yapılmış, 'Bu köprü yıkılır' demişler. İkinci bir argümanları daha var, 'Buradan zenginler geçecek' demişler. Vatan Caddesi yapılmış, 'Uçak mı inecek' diye bas bas bağırmışlar. Sabiha Gökçen yapıldığında Kılıçdaroğlu'nun beyanatlarını hatırlıyorum, 'Buraya uçak inmez çıkmaz, buraya bir havaalanı yapmak aslında Tuz Gölü'ne alabalık tesisi kurmaya benzer' demiş. Marmaray yapılıyor, 'Bu yaptığınız tünellere su dolar' diyorlar. Bu depremi tetikler diyorlar. Deprem meselesini Kanal İstanbul için de söylüyorlar. 20 metre derinliğinde orada kanal yapılacak. Şehirlerimizde 3-4 kat bodrum yapmak gibi bir şey. Peki deprem kaç metrede oluyor. Marmara Denizi içerisinde 10 kilometre, 15 metre kilometre aşağısında oluyor. Allah aşkına bir evin bodrumunu yapmak için eşilen toprak parçası depremi nasıl etkiler? Herhalde millet gülsün diye söylüyorlar. Sonra Avrasya yapılıyor diyorlar ki, 'Buradan araç maraç geçmez.' Geçenlerde sordum ben, günde 50 bin araç geçiyormuş. İstanbul trafiğini rahatlatan en önemli işlerden bir tanesi. İstanbul Havalimanı olmuş ve ona itirazlarını devam ettirmişler, Gezi olaylarının zaten birinci şartı, 'Eyleme son veririz eylemi bırakırız ama size şartımız var, İstanbul Havalimanı'nın yapılışından vazgeçeceksiniz.' Arkadaşların birinci şartı, Gezicilerin. İkinci şart, nükleer tesislerden vazgeçeceksiniz? Daha doğrusu arkasından gelen bütün şartlar Türkiye'nin en büyük projeleri ile ilgili. Böyle olunca rahmetli Özal'ın söylediği söz benim çok hoşuma gidiyor. 'Ben diyor aslında büyük projeler yapılacağı zaman önce o fikri ortaya atarım, sonra da aşırı sol kafalar ne diyor bakarım. Onlar diyor ciddi muhalefet ediyorlarsa kesin yaparım onu' diyor. 'Çünkü Türkiye'nin hayrına daha bir şey istediklerini görmedim ki' diyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

AK Partili Özhaseki: Bunların ihtiyacı heykelmiş
AK Partili Özhaseki: Bunların ihtiyacı heykelmiş
AK Partili Özhaseki: Bunların ihtiyacı heykelmiş
AK Partili Özhaseki: Bunların ihtiyacı heykelmiş

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Partili Özhaseki: 'Bunların ihtiyacı heykelmiş' - Son Dakika


Son Dakika

Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor 14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum 14:33 Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti 14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü 13:46 Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor 13:42 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada 13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü 12:04 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü

Son Dakika Haberleri
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillere talimat verdi: Vatandaşlarla daha sık buluşun
14:46 Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
14:33 Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız         
14:34
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu         
13:44
Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti         
13:40
İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır         
13:38
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
1907 Fenerbahçe Espor'un başarılarının ardından Ali Koç'tan çarpıcı ifadeler 1907 Fenerbahçe Espor'un başarılarının ardından Ali Koç'tan çarpıcı ifadeler         
08:51
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:54:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Özhaseki: "Bunların ihtiyacı heykelmiş" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement