AK Partili Özhaseki'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Partili Özhaseki'den yeni yıl mesajı Açıklaması

31.12.2020 16:59
AK Partili Özhaseki'den yeni yıl mesajı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2021 yılının mazlumların, zayıfların ağlamadığı, iyiliklerin hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2021 yılının mazlumların, zayıfların ağlamadığı, iyiliklerin hakim olduğu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Özhaseki mesajında, her şeyde olduğu gibi iyilikleri kötülükleri, hayırları şerleri, güzel anıları, üzüntülü dönemleriyle koca bir yılın daha geride kaldığını belirtti.

Dünya insanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla karşı karşıya geldiğini ve herkesin etkilendiğini aktaran Özhaseki, "Bu salgın, şahsım itibariyle beni de 1 ay süresince yordu. Diğer tarafından bakıldığında da Kovid-19 ile mücadelede Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti hükümeti belki de dünyada en başarılı mücadeleyi verdi." ifadelerini kullandı.

Salgın süresince sağlık alt yapısıyla sağlık çalışanlarının özverisiyle insanlara en güzel hizmetin ücretsiz verildiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu süreçte dünyada 'yardıma muhtacım' diyen herkese el uzattık. Bu zorluklar yaşanırken ekonominin daralmışlığı karşısında hükümet esnafa, dar gelirliye, işsize, hatta işten çıkarılacak insanlara yardım elini uzattı. Bu konuda müthiş destekler yapıldı. Bir taraftan da ekonomik durağanlık döneminde onlarca yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanımız her gün bir açılış yaptı, her gün bir yatırımın temelini attı. Bütün Türkiye de bunları gördü, izledi ve şahit oldu. "

"Teröre karşı müthiş başarı elde edildi"

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de yurt dışında başarılı işlere imza attığını ve terörün baskılandığını kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti:

"2020 yılı içerisinde yurt dışında da güzel işler oldu. Terör baskılandı, Suriye tarafında şimdilik, belki geçici de olsa bir barış imkanı oldu. Oradan artık bir tehdit de gelmiyor, Türkiye'nin dağları dahi temizlendi. Teröre karşı müthiş başarı elde edildi. Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında yer aldık. Yıllardır süren Ermeni zulmü bitti. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber sevindik. Bir taraftan Libya'da başarı elde ettik, mazlumun yanında olduk. Denizlerde doğal gaz ve petrol aramaya devam ediyoruz. Karadeniz'de de güzel haberlerle Türk milleti olarak sevindik. Gelecek yıl rabbim bir daha kötü gün göstermesin. Mazlumlar, zayıflar ağlamasın. İyilikler hep bizim insanımızın üzerinde olsun. Tüm milletimizin yeni yılını kutluyorum. Cenabı Hakk kazalardan, belalardan korusun diye dua ve temennilerde bulunuyorum."

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Partili Özhaseki'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin: Bana 'Davadan vazgeç' diyen kişi CHP'li Süleyman Girgin'dir Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Emre Belözoğlu'ndan dedikodulara sert tepki: Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Mesut Özil, sadece 275 tane üretilecek yeni aracına 3 milyon euro ödeyecek Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı 2021'in trafik cezaları belli oldu: En düşük 113, en yüksek 35 bin 699 lira Parkta genç kızı tekme tokat dövdü, arkadaşları gülerek izledi! Dehşet anları kamerada
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezasını 4 maça indirdi         
16:43
Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim         
16:00
Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti Galatasaray İrfan Can'ı istedi, Başakşehir takasta Marcao'yu talep etti         
15:46
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi         
15:12
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, FETÖ soruşturmasından açığa alındı         
14:49
Kazada eşinin öldüğünü zanneden motosiklet sürücüsü, dakikalarca gözyaşı döktü Kazada eşinin öldüğünü zanneden motosiklet sürücüsü, dakikalarca gözyaşı döktü         
14:14
Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı Verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan'ın taytlı pozlarına beğeni yağdı         
13:28
Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok Küçük çocuktan filyasyon ekibini duygulandıran söz: Bizim evde meyve yok         
13:02
Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'e gitmeden önce Muhittin Böcek'i ziyaret etti         
12:59
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump önümüzdeki haftalarda Saddam gibi yok olacak         
12:43
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor 2020'de en çok bu konuları konuştuk! Listenin zirvesinde koronavirüs ve aşının bulunması yer alıyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 17:08:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Özhaseki'den yeni yıl mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei