AK Partili Özhaseki Düzce'de doğal gaz keşfini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, doğal gaz sondaj çalışmalarının sürdüğünü, bulunacak yeni rezervlerle Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulacağını söyledi.

Düzce Belediyesinin şehir içi ulaşımına kazandırdığı 100 yeni otobüsün hizmete alınması nedeniyle Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen törene katılan Özhaseki, uzun yıllar belediye başkanlığı yapmış biri olarak Düzce'de ulaşımda hayata geçirilen uygulamanın çok doğru olduğunu kaydetti.

Özhaseki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğine işaret ederek, devletin tüm imkanlarının sonuna kadar seferber edildiğini dile getirdi.

Terör örgütlerine yönelik etkin mücadele yürütüldüğüne işaret eden Özhaseki, "Allah'a hamdolsun, Cumhurbaşkanımızın liderliği ve dirayetli duruşuyla bugün şehirlerimiz temizlendi. Dağlar temizleniyor, evlatlarımızın katili o kalleş terör örgütünün mensupları da etkisiz hale getirilmeye devam ediyor. Hatta bununla kalmıyor yurt dışında onların yuvaları yok ediliyor. İnşallah bir daha Türkiye'ye sızamayacaklar, inşallah bir daha gelemeyecekler, kardeşliğimizi bozamayacaklar." diye konuştu.

Özhaseki, muhalefete yönelik eleştiride bulunarak, şöyle devam etti:

"Bunca başarılı işler olurken birine bile 'Elinize sağlık' denilmiyor. Artık ondan vazgeçtik 'Ya bir iftira etmeseler, yeter.' diyecek hale geldik. 'Elinize sağlık' denilmesini beklemiyoruz da hiç değilse biraz taş koymasalar iyi olur. Doğal gaz buluyoruz, başlıyorlar karşı taraftan... Genel başkanları Allah'tan yasakladı da bir şey dememeye başladılar. ya ne olur biraz sevinin ya... 320 milyar metreküp doğal gaz bulunmuş. Bu milletin bir ferdi olarak benim bayram etmem lazım. İktidarda kim olursa olsun, ne fark eder? Bayram edin ya '7 yıl yetermiş Türkiye'ye.' Yetsin, bir sene de yetse şükür Allah'a. Zaten yeni sondajlar başladı. 17 yıllık da buluruz, 27 yıllık da çıkacak Allah'ın izniyle. Bu rezervler, Türkiye'nin tamamıyla dışa bağımlı olan doğal gazını kendi içinde üretir hale getirmiş olacak. Bir taraftan da ekonomiyi canlandıracak, dışarıya dövizimiz gitmeyecek. Dışarıya bağımlılıktan kurtulacağız. Buna sevinmek gerekmez mi? Ne yazık ki sevinemiyorlar buna."

- "Düzce'nin gelecek 35 yılını planladık"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de kentin gelecek 35 yılını planladıklarını belirtti.

Otobüslerin yatırım bedelinin 30 milyon lira olduğunu aktaran Özlü, "Yoğun saatlerde 12 metre otobüslerimiz devrede olacak. Yoğun olmayan saatlerde 6 metre otobüslerle taşıma yapacağız. Bu sistemde otobüslerin boyutu küçüldüğü için sefer sayısı sıklaşacak. Daha sık seferler olacak. Adeta 5 dakikada bir duraklardan otobüs geçecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi.

Törene AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin de katıldı.

Daha sonra protokol üyeleri, yeni otobüslere binerek şehir içinde tur attı.