AK Partili Özhaseki: "Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz" - Son Dakika

AK Partili Özhaseki: "Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz"

15.01.2021 13:13
AK Partili Özhaseki:

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin sadece pandemi döneminde 170 milyar dolara yaklaşan ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Dünyada birçok ülke küçülürken büyüyen bir ülkeyiz.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin sadece pandemi döneminde 170 milyar dolara yaklaşan ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Dünyada birçok ülke küçülürken büyüyen bir ülkeyiz. Her hafta Cumhurbaşkanımız bir açılış yapıyor, temel atıyor. Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz." dedi.

TMSF yönetimindeki Erciyes Anadolu Grubu bünyesinde bulunan Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait Bellona-6 Sandalye ve Yatak Fabrikası'nın açılış törenine katılan Özhaseki, Bellona Mobilya'yı en güzel şekilde ileriye götüren TMSF'ye teşekkür ederek, Kayseri'de güzel işler yapıldığını söyledi.

Anadolu coğrafyasını "cennet" olarak nitelendiren Özhaseki, Kayseri'nin de en eski yerleşim yerlerinden olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bölgesinde önemli bir konuma sahip olduğuna, tarihte üstlendiği misyonundan kaynaklı zorlukları bulunduğuna işaret eden Özhaseki, "Biz millet olarak bu zorluklara rağmen güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz. Böyle bir coğrafyada güçlüyseniz ayakta kalırsınız. Değilseniz yok olup gidersiniz." diye konuştu.

Özhaseki, şunları kaydetti:

"18 yıllık iktidarımızda kendi içimizde yapılanları bile hayretle müşahede ediyoruz. Cumhuriyet mitingleri yapıldı. 'Cumhuriyetin değerleri elden gidiyor, laiklik elden gidiyor...' Ortaya binlerce insan döktüler. Daha doğrusu rütbelilerin fabrikalarını arayarak 'işçileri buraya getirin' deyip sokağa döktükleri mitingler oldu. Arkasından Danıştay saldırısı. Arkasından muhtıra, parti kapatma davası. Kim açıyor? Başsavcı sıfatlı zavallının bir tanesi eline tutuşturulmuş gazete kupürleriyle milletin yüzde 50'sinin oyunu almış bir partiye kapatma davası açıyor. Arkasından ağaç bahane edilerek Gezi Olayları düzenlendi. Şimdi Boğaziçi olaylarını da seyrederken arkasındaki örgütlerin ne hesaplar peşinde koştuğunu da bilmeyenlerden değiliz çok şükür. 17-25 hukuk garabetleri, yargı darbesi, sonra da hepimizin bildiği lanet olasıcaların yaptığı 15 Temmuz hareketi.

Bütün bu zorluklara rağmen, şeytan taşlamalara rağmen Allah'a hamdolsun işler iyiye gidiyor. Sadece pandemi dönemiyle ilgili bile 170 milyar dolara yaklaşan ihracatımız var. Dünyada birçok ülke küçülürken büyüyen bir ülkeyiz. Her hafta Cumhurbaşkanımız bir açılış yapıyor, temel atıyor. Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz."

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de fabrikanın ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, tüm zamanların ihracat rekorunu kırıp ülkede istihdama destek vereceklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üç organize sanayi ve bir serbest bölge ile Kayseri'nin ekonomiye önemli katkı sağladığını dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Türkiye'nin sanayi ve endüstriyel büyümesine salgın döneminde devam ettiğini vurgulayarak, böyle bir dönemde bu açılışın istihdam açısından çok değerli olduğunu söyledi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise TMSF yönetimindeki fabrikanın yüzde 90 büyüme kaydetmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yönetirken başarı elde etmek hiç kolay değil. Pandemi döneminde böyle bir tesisi açabilmek kolay değil." dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın da katıldığı törende, konuşmaların ardından fabrika hizmete açıldı, davetliler fabrikayı gezdi.

AK Partili Özhaseki: Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz
AK Partili Özhaseki: Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz
AK Partili Özhaseki: Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz
AK Partili Özhaseki: Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz

Amerika Birleşik Devletleri, AK Parti, Kayseri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Partili Özhaseki: 'Hava atan Avrupa ve Amerika'nın sağlık alanından çok çok öndeyiz' - Son Dakika Ekonomi


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