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AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını değerlendirdi - Son Dakika

AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını değerlendirdi

18.12.2021 15:17

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına ilişkin, "Erken seçimi vatandaş mı istiyor, Kemal Bey mi istiyor, orası biraz şüpheli. Yenilen pehlivan güreşe bir türlü doymazmış.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına ilişkin, "Erken seçimi vatandaş mı istiyor, Kemal Bey mi istiyor, orası biraz şüpheli. Yenilen pehlivan güreşe bir türlü doymazmış. Kaçıncı kere yenildi, kaçıncı kere seçime girdi, ben sayısını unuttum." dedi.

Erciyes Dağı'nda bir otelin açılış töreni sonrası gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, AK Parti olarak yerel yönetimlerde birinci amaçlarının eser bırakmak olduğunu söyledi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılacak Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı hakkında bilgi veren Özhaseki, sene sonunda 805 belediye başkanının katıldığı toplantıda sorunları tartışıp görüştüklerini ifade etti.

Özhaseki, eksikleri, fazlaları göz önüne getirerek yeniden istişare ettiklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın açılış konuşması ile 3 günlük kampımız başlamış olur. Tecrübelerimizi, bilgilerimizi, görgülerimizi paylaşırız orada. AK Parti olarak bizim yerel yönetimlerde birinci amacımız hizmet etmek, eser bırakmaktır. Bu eserlerin nasıl bırakılacağıyla ilgili de elbette arkadaşlarımızın yardıma ihtiyacı olur, bunun için istişare ile işimizi görürüz. Başkaları algı ile uğraşsınlar. Başkaları tanıtıma, reklama trilyonları döksünler, ajanslara paraları çokça versinler. Biz bunlara dönüp bakmayız çünkü algı operasyonu yapanların yaptıklarının uçucu ve geçici olduğunu biliyoruz. Önemli olanın eser bırakmak olduğunu biliyoruz. Bu amaçla da önümüzdeki hafta sonunda Kızılcahamam'da buluşacağız. Bütün arkadaşlarımızla görüşüp onların problemlerini dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza aktarılması gerekenler icap edenler varsa onları aktaracağız. Toplantıda kurumlarımıza kurallarımızla ilgili uyarımız olacak."

Belediyeciliğin okulu olamadığını anlatan Özhaseki, bunun için kendi aralarında mutlaka görüştüklerini, tartıştıklarını, danıştıklarını ve istişare edip bir hal yoluna koymaya gayret ettiklerini belirtti.

CHP'nin Kayseri'deki Belediye Başkanları Çalıştayı

Özhaseki, bir gazetecinin CHP'nin Kayseri'de düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Kayseri'yi niye tercih ettikleri hakkında bir fikir yürütemem ancak isabetli bir karar olmuş. Arkadaşlar başta Sayın Genel Başkanları olmak üzere Kayseri'ye hoş gelmişler. Burada inşallah keyifli anlar geçirirler. Kayseri'den mutlu olarak ayrılırlar ama söyleyeceğimde şu, çok isabetli bir karar çünkü Türkiye'de örnek belediyecilik yapılan, yıllardır eser ortaya konulan ve adeta devrim gibi bir değişim yaşanan şehir neresi diye bakılırsa Kayseri'yi gösterebiliriz. CHP'nin 3 dönemlik belediye çalışmalarından sonra AK Parti'nin gelip şehrin neredeyse tarihi eserler dışında her yerinin değiştiği ortamı Kayseri'de görebilirler. Bir taraftan kendi dönemlerine ait şehrin yüzde 50'sinden fazlasının gecekondu olduğu, birkaç tane elle tutulacak parkın olduğu, altyapısının hiç olmadığı, katı atık depolama tesislerinin olmadığı bir şehirden adeta Paris'le yarışacak bir şehir nasıl çıktı, onu görmüş olurlar. Eğer kabul ederlerse iyi niyetime versinler 1994 öncesindeki CHP'li belediye dönemindeki aynı caddelerin, aynı sokakların, aynı gecekonduların, aynı parkların resimlerini çekip birde bugünkü gelmiş hali kendilerine göstermek isterim. Bunu yanlış anlarlar diye de yapmıyorum. Bir taraftan da trilyonlarca borç içinde aldığımız belediyenin nihayetinde varlık içerisinde müthiş gelirleri olan şehrin altyapısının bittiği üstyapısının bittiği şehre nasıl gelinmiş görmelerini de arzu ederdim."

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri'deki bir oda ziyaretinde erken seçim çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine, Özhaseki, şunları kaydetti:

"Erken seçimi vatandaş mı istiyor, Kemal Bey mi istiyor, orası biraz şüpheli. Yenilen pehlivan güreşe bir türlü doymazmış. Kaçıncı kere yenildi, kaçıncı kere seçime girdi, ben sayısını unuttum. Kemal Bey'in yapmaya çalıştığı şu, özellikle pandemi döneminde tedarik zincirinin koptuğu, biraz iletişimin, ulaşımın sıkıntılı olduğu, üretim noktasında ufak tefek de olsa imalatçıların sıkıntı yaşadığı bir ortamda 'acaba bunu ranta nasıl çeviririz, bu pandemi döneminden bir oy devşirebilir miyiz?' derdi içindeler. Yeni asgari ücretle birlikte herkes işinde gücünde mutlu bir vaziyette çalışmaya devam ediyor. Kemal Bey biraz sabrederse 1-1,5 yıl sonra seçim var. O zaman bir kez daha tıraşı gözünün önüne iner."

Otelin açılış törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve davetliler katıldı.

AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını değerlendirdi
AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını değerlendirdi
AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını değerlendirdi
AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını değerlendirdi - Son Dakika
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